Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αρκαδία στον δήμο Μεγαλόπολης – Επιχείρησαν άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα (18/8/2025), στην Αρκαδία, στον δήμο Μεγαλόπολης σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα και φαίνεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, του δήμου Μεγαλόπολης #Αρκαδία.

Η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα και δεν κινδύνεψαν κατοικημένες περιοχές.