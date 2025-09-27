Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης

Η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση
Πυροσβεστικό ελικόπτερό
Φωτό αρχείου AP

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Σάββατο (27/9/2025), γύρω στις 14:30 σε δασική έκταση στο χωριό Εξαμίλι Θεσσαλονίκης που ανήκει στον Δήμο Λαγκαδά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που πήρε φωτιά στην επαρχιακή οδό.

Ελλάδα
