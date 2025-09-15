Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με τριετή αναστολή

Σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών καταδικάστηκε από το δικαστήριο ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, ενώ στη Μαρία Μαραγγέλη επιβλήθηκε ποινή 33 μηνών για την υπόθεση Novartis.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ποινές για την υπόθεση Novartis ανεστάλησαν για τρία χρόνια. Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Νωρίτερα, η Εισαγγελέας ζήτησε να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Η εισαγγελέας επεσήμανε για τον Φιλίστoρα Δεστεμπασίδη ότι «η αναγνώριση του ελαφρυντικού των μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώσει του ψευδή κατάθεση, επομένως δεν πρέπει να δοθεί». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να του αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος, καθώς «ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση, συνέβαλε στη διαδικασία και διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο».

Για τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας σημείωσε: «Μπορεί να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο εμφανίστηκε για να απολογηθεί. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον βίο της, αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας (15.9.2025) οι κατηγορούμενοι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση.