Ελλάδα

Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με τριετή αναστολή

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες
Novartis
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών καταδικάστηκε από το δικαστήριο ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, ενώ στη Μαρία Μαραγγέλη επιβλήθηκε ποινή 33 μηνών για την υπόθεση Novartis.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ποινές για την υπόθεση Novartis ανεστάλησαν για τρία χρόνια. Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Νωρίτερα, η Εισαγγελέας ζήτησε να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Η εισαγγελέας επεσήμανε για τον Φιλίστoρα Δεστεμπασίδη ότι «η αναγνώριση του ελαφρυντικού των μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώσει του ψευδή κατάθεση, επομένως δεν πρέπει να δοθεί». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να του αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος, καθώς «ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση, συνέβαλε στη διαδικασία και διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο».

Για τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας σημείωσε: «Μπορεί να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο εμφανίστηκε για να απολογηθεί. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον βίο της, αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας (15.9.2025) οι κατηγορούμενοι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Προφυλακιστέος ο 27χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στα Μάλια με θύμα την 23χρονη - Του επιτέθηκαν οι γονείς της
Οι γονείς της 23χρονης, στην εικόνα του 27χρονου άνδρα έξω από τα δικαστήρια, ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τον βρίζουν, κατηγορώντας τον για το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε νωρίς το νήμα της ζωής της 23χρονης
Η 23χρονη Μαρία που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο
1
Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη
Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση
Novartis 14
Πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, επιχειρηματίας και αρραβωνιασμένος δηλώνει ο 42χρονος μαστροπός
Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι οι γυναίκες που τον κατηγορούν μεταξύ άλλων για μαστροπεία έπαιζαν σε ταινίες πορνό με τη θέλησή τους και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια υπογεγραμμένα από τις ίδιες
Ο 42χρονος «κοντός» μαστροπός 16
Newsit logo
Newsit logo