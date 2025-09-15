Ελλάδα

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη

Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση
Ένοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis.

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση για την υπόθεση Novartis.

Ειδικότερα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του δικαστηρίου διατύπωσε αμφιβολίες.

Αντίστοιχα, η Μαρία Μαραγγέλη, με το ψευδώνυμο «Αικατερίνη Κελέση», καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση αναφορικά με τις καταθέσεις της σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Αυτήν την ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης αιτούνται την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων για τους δύο καταδικασθέντες.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να κριθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι μόνο για ψευδή κατάθεση και να απαλλαγούν για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο αρνήθηκαν ότι ψευδομαρτύρησαν, επαναλαμβάνοντας πως όσα κατέθεσαν για πολιτικά πρόσωπα τα είχαν πληροφορηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο οποίος όμως καταθέτοντας στο ακροατήριο διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό.

