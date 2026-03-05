Ελλάδα

Ζεφύρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες – Έπιασαν στα πράσα 6 άτομα στο «τηλεφωνικό κέντρο»

Στελέχη της αστυνομίας έκαναν έφοδο σε τρία σπίτια της περιοχής και σε ένα από αυτά εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο, όπου βρέθηκαν έξι άτομα την ώρα που πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές απάτες
Όσα βρήκε η αστυνομία στο παράνομο τηλεφωνικό κέντρο
Οι αξιωματικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν στο Ζεφύρι ένα πλήρως εξοπλισμένο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο χρησιμοποιούσαν τα μέλη οργάνωσης για τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών.

Οι απατεώνες που είχαν στήσει το τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι εξαπατούσαν τους πολίτες με  το πρόσχημα ότι ήταν «υπαλλήλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές».

Στον χώρο κατασχέθηκαν περισσότερα από δέκα κινητά τηλέφωνα, καθώς και αρκετές κάρτες τηλεπικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την έρευνα, έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 40 περιπτώσεις απάτης από τον Οκτώβριο του 2025, με τα παράνομα κέρδη ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στους υπόλοιπους χώρους, ενώ από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν αναμένεται να προκύψουν και άλλες υποθέσεις απάτης.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος
Η εγκληματική οργάνωση πραγματοποιώντας καθημερινά πολλές τηλεφωνικές κλήσεις για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες. Τα μέλη της έβρισκαν τυχαία ονόματα από τηλεφωνικούς καταλόγους και προσποιούνταν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, προβάλλοντας διάφορα προσχήματα (φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών, διαρροή ρεύματος). Με αυτόν τον τρόπο έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήνουν σε προσβάσιμο σημείο μέσα ή έξω από το σπίτι τους, από όπου τα παραλάμβαναν άλλα μέλη της οργάνωσης.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, άλλαζαν συχνά τοποθεσία του «τηλεφωνικού κέντρου» και τηλεφωνικούς αριθμούς, ενώ στους χώρους λειτουργίας είχαν τοποθετήσει κάγκελα ασφαλείας και συστήματα παρακολούθησης. Η οργάνωση αποτελούνταν από άτομα της φυλής Ρομά και είχε ιεραρχική δομή με διευθυντή, «τηλεφωνητές» που αναλάμβαναν την εξαπάτηση των θυμάτων και «εισπράκτορες» που μετέβαιναν στις οικίες για την παραλαβή χρημάτων και τιμαλφών, χρησιμοποιώντας κυρίως ενοικιαζόμενα οχήματα.

Τα κινητά που κατασχέθηκαν
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

20 κινητά τηλέφωνα,
22 κάρτες SIM,
10 επώνυμα ρολόγια,
4 χρυσές αλυσίδες,
2 δαχτυλίδια,
9 φυσίγγια των 9mm,
καταγραφικό,
2 αυτοκίνητα, από τα οποία το ένα είχε χρησιμοποιηθεί τον Ιούλιο 2025 σε διάπραξη ληστείας με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ και
το χρηματικό ποσό των -3.900- ευρώ.

