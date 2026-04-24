Ζωγράφου: Βρέθηκε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη

Μια χειροβομβίδα βρέθηκε στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου το πρωί της Παρασκευής (24.4.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την χειροβομβίδα στην περιοχή του Ζωγράφου βρήκε περαστικός και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

Συγκεκριμένα βρέθηκε κοντά στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης, στη συμβολή των οδών Ούλοφ Πάλμε και Τσάφου. Η χειροβομβίδα δεν είχε ασφαλιστεί ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό πως βρέθηκε εκεί.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Αστυνομίας ώστε να διαπιστώσουν εάν η χειροβομβίδα είναι αληθινή.