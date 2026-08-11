Πώς οι Σπουδές Φαρμακευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέονται με την επιστήμη, την έρευνα και την αγορά εργασίας

Η φαρμακευτική επιστήμη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της σύγχρονης ιατρικής και της δημόσιας υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη τη θεραπεία και τη διαχείριση ασθενειών, αλλά και στη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η φαρμακευτική επικεντρώνεται στη μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή και την ασφαλή διαχείρηση φαρμάκων με στόχο όχι μόνο τη θεραπεία ασθενειών και την ανακούφιση από τον πόνο, αλλά και την πρόληψη, τη μακροχρόνια διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, η εξέλιξη της φαρμακευτικής έρευνας ενισχύει την εξατομικευμένη ιατρική, προσφέροντας θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Οι φαρμακοποιοί, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο σύστημα υγείας, καθώς διασφαλίζουν τη σωστή χρήση των φαρμάκων, ενημερώνουν τους ασθενείς για την ορθή τήρηση της θεραπείας τους και συμβάλλουν στην πρόληψη επιπλοκών και αλληλεπιδράσεων. Σήμερα, ο ρόλος της Φαρμακευτικής επεκτείνεται πέρα από το παραδοσιακό φαρμακείο, αγγίζοντας τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η κλινική έρευνα, η φαρμακοβιομηχανία, η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών και η τεχνολογία υγείας.

Σπουδές Φαρμακευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Επιστημών Υγείας και Ζωής, με 29 προγράμματα συνολικά – εκ των οποίων τα 13 αποκλειστικά στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm Integrated Master), το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των φαρμακευτικών επιστημών και προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για επαγγελματική σταδιοδρομία σε:



• φαρμακεία

• φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες

• νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα

• ερευνητικά ιδρύματα

• οργανισμούς υγείας και ρυθμιστικές αρχές

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως:



• Βιολογικές Επιστήμες

• Βιοïατρικές Επιστήμες

• Λογοθεραπεία

• Φυσικοθεραπεία

• Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή

• Εργοθεραπεία

• Νοσηλευτική

• Διατροφή – Διαιτολογία κ.α.

Πλεονέκτημα η Ιατρική Σχολή και το Διεπιστημονικό Περιβάλλον

Η παρουσία της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει ουσιαστικά την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών Φαρμακευτικής, δημιουργώντας ένα σύγχρονο διεπιστημονικό περιβάλλον μάθησης και έρευνας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Φαρμακευτικής επωφελούνται από τις υπερσύγχρονες υποδομές που έχουν αναπτυχθεί για τις ανάγκες των ιατρικών επιστημών και έχουν πρόσβαση σε:



◦ σύγχρονα εργαστήρια φαρμακολογίας και μικροβιολογίας

◦ εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

◦ προσομοιωτές και υποδομές ιατρικών επιστημών

◦ διεθνώς καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές



Αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον προάγει τη συνεργασία μεταξύ φαρμακοποιών, ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας ήδη από τα χρόνια των σπουδών, ενισχύοντας τη συνολική κατανόηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων και συμβάλλοντας στην ολιστική προσέγγιση της φροντίδας υγείας.

Πρακτική Άσκηση και σύνδεση με την αγορά εργασίας



Η πρακτική εξάσκηση είναι βασικό μέρος του Προγράμματος MPharm, με εργαστηριακή εκπαίδευση ήδη από το 1ο έτος σπουδών και τοποθετήσεις φοιτητών/τριών σε δημόσια και ιδιωτικά φαρμακεία στο τελευταίο έτος.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Erasmus+, οι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής διατηρεί συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς υγείας και φαρμακοβιομηχανίες, όπως:



◦ το Γερμανικό Ογκολογικό Ινστιτούτο

◦ το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

◦ τη Remedica

◦ τη Medochemie

◦ τη Delorbis

Eνισχύοντας τη σύνδεση των φοιτητών με την πραγματική αγορά εργασίας και την επαγγελματική εμπειρία.



Διεθνής Αναγνώριση και Επαγγελματικά Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Φαρμακευτικής, MPharm στο EUC έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της αναγνώρισης του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων (IMI). Το πρόγραμμα είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών.

ΤΗΕ World University Rankings by Subject 2026: Medical and Health

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2026.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm Integrated Master) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy, στείλτε email στο admit@euc.ac.cy ή καλέστε στο 00357 22713000.

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 5 Οκτωβρίου 2026