Ελλάδα

Φωτιά στη Ζάκυνθο στην περιοχή Μαραθιάς – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Φωτιά στη Ζάκυνθο στην περιοχή Μαραθιάς
Φωτιά στη Ζάκυνθο στην περιοχή Μαραθιάς
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (11.08.2026) σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου.

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζακύνθου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας

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