Φωτιά στη Ζάκυνθο στην περιοχή Μαραθιάς – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (11.08.2026) σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου.

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζακύνθου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας