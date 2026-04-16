Αφρικανική σκόνη: Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα και πού αναμένονται λασποβροχές την Παρασκευή

Η αφρικανική σκόνη συνεχίζει την επέλασή της σε μεγάλο μέρος της χώρας και τα επόμενα 24ωρα με το φαινόμενο να έχει καλύψει σχεδόν κάθε περιοχή και να προσθέτει στον καιρό ένα μουντό σκηνικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του κόμβου παρακολούθησης της ατμόσφαιρας AtmoHub.

Όπως επισημαίνεται, η ένταση της αφρικανικής σκόνης είναι μέτρια, ωστόσο η παρουσία της σε συνδυασμό με αυξημένες νεφώσεις δημιουργεί μία μικρή δυσφορία. Μπορεί η πρόβλεψη του καιρού να δείχνει σε πολλές περιοχές ηλιοφάνεια, όμως θα είναι περιορισμένη, ενώ η ατμόσφαιρα φαίνεται «θολή», επηρεάζοντας και την ορατότητα.

Παράλληλα, η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται υποβαθμισμένη σε όλη τη χώρα. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις σωματιδίων βρίσκονται κοντά στα επιτρεπτά όρια, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα ξεπερνούν οριακά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, ιδιαίτερα σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά, καθώς η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Μέχρι να υποχωρήσει το φαινόμενο, καλό είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και η έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, αύριο Παρασκευή 17.04.2026, αναμένονται λασποβροχές κυρίως στη νότια χώρα και συγκεκριμένα:

Στην Πελοπόννησο

Στην Κρήτη

Στις Κυκλάδες

Στα Δωδεκάνησα

και σποραδικά στη Μακεδονία

Από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται σταδιακή ύφεση του επεισοδίου σκόνης. Μέχρι τότε, οι περιοχές που αναμένεται να είναι πιο επιβαρυμένες είναι:

Η Κρήτη

Τα Δωδενάνησα

Οι Κυκλάδες

Τα Επτάνησα

Η Ήπειρος

Η Μακεδονία

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως την ανατολική) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.