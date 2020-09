Ο Ιανός είναι εδώ και έχει φτάσει στην χώρα μας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα τις επόμενες ώρες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και για τον λόγο αυτό έγινε νέα σύσκεψη στην γ.γ. Πολιτικής Προστασίας και ο Νίκος Χαρδαλιάς θα κάνει δηλώσεις μετά το τέλος της για το πως θα εξελιχθεί ο καιρός.

Ο «Ιανός», ο οποίος βρισκόταν σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Πελοποννήσου, έχει αρχίσει να ενισχύεται και να αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά Μεσογειακού Κυκλώνα (Medicane), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του «Ιανού» είναι περί τα 1.000 hPa και μέχρι το βράδυ αναμένεται να πέσει στα επίπεδα των 990 hPa, ενώ οι άνεμοι που τον συνοδεύουν, εκτιμήθηκαν από δορυφόρους στα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή περίπου οκτώ μποφόρ.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, ο «Ιανός» θα κινηθεί ενισχυόμενος προς το Κεντρικό Ιόνιο και τη ΒΔ Πελοπόννησο, όπου θα βρεθεί τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ωστόσο η τροχιά που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, παραμένει αβέβαιη, με πιθανότερο σενάριο να στραφεί νότια.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, είναι το Ιόνιο, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Στερεά, ενώ ηπιότερα άλλες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Πέραν των μεγάλων υψών βροχής, ο «Ιανός» θα συνοδεύεται από σποραδικές καταιγίδες, ανέμους που κατά τόπους θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας (άνω των δέκα μποφόρ) και πολύ μεγάλο κυματισμό στη θάλασσα.

Nice structure to forming #medicane #Ianos in the Mediterranean this morning! Notice the cloud becoming tight round the centre, similar to a hurricane! Will affect Greece tomorrow into weekend! Updates on this today.sat windyforecast #Europe #severeweather pic.twitter.com/4wA84zUvVg