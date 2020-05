Πρωτοφανείς καιρικές καταστάσεις ζει η Ελλάδα με τον καύσωνα να καταρρίπτει κάθε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Συγκεκριμένα, νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο σημειώθηκαν το Σάββατο 16/05 σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Δείτε που είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Μοίρες 40.2 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Μεγαλόπολη 39.3 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ψυχικό Αθηνών 39.3 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Μολάοι Λακωνίας 38.9 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Νεμέα 38.6 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Μαρούσι 37.6 C (ρεκόρ 10 ετών λειτουργίας)

Πύργος Ηλείας 36.2 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Αθήνα – Γκάζι 35.4 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Τζερμιάδων Λασιθιου 34.9 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Καμίνι όλη η χώρα

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Πλώρα Ηρακλείου και ήταν ίση με 41.8 C, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί και παρουσιάζει τους 8 σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερα για την Αττική, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν στο σταθμό Ψυχικού Αθηνών (39.3 C) ενώ η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στο σταθμό Φαλήρου – ΣΕΦ (28 C). Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στον νόμο και επίσης σημειώνονται οι σταθμοί που κατέγραψαν την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή της.