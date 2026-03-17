Καιρός – Τσατραφύλλιας: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για την πρόβλεψη του καιρού ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά μέχρι το Σάββατο (21.03.2026) εξαιτίας κρύων αέριων μαζων από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με το νέο βαρομετρικό χαμηλό.

Ενώ βροχές και χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν εξαιτίας του βαρομετρικού χαμηλού με την ονομασία «Samuel» που θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

“Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη…”

Καλό μεσημέρι!

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη-Τετάρτη

Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία “Samuel” θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ.

Πέμπτη-Σάββατο

Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια.

Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα.Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υ.Γ : Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον τις συναντάμε τέτοια περίοδο.