Νεμπράσκα: Αγρότης ακρωτηρίασε με σουγιά το πόδι του που είχε πιαστεί σε μηχάνημα!

“Δεν είχα άλλη επιλογή”, είπε απλά ο 63χρονος αγρότης Κερτ Κέιζερ από τη Νεμπράσκα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Ήταν μόνος εκείνη την ημέρα του Απριλίου. Αποθήκευε σιτηρά σε σιλό, με τη βοήθεια ενός ιμάντα μεταφοράς, όταν το πόδι του βρέθηκε παγιδευμένο στη μηχανή.

Καθώς δεν μπορούσε να φτάσει το κινητό τηλέφωνό του, ο Κέιζερ δεν είχε κανέναν τρόπο για να καλέσει βοήθεια. Ακόμη κι αν έβαζε τις φωνές, δεν θα τον άκουγε κανείς στο αγρόκτημα των 6.000 στρεμμάτων, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Omaha World Herald.

“Δεν ήξερα τι να κάνω. Φοβόμουν ότι το μηχάνημα θα μου ρούφαγε ακόμη περισσότερο το πόδι”, είπε ο ίδιος.

Η λύση που βρήκε ήταν ακραία, αλλά του έσωσε τη ζωή: έβγαλε από την τσέπη του έναν σουγιά, με λεπίδα περίπου 7 εκατοστών, και άρχισε να κόβει το πόδι του.

“Ήταν τόση η αδρεναλίνη που δεν ξέρω αν πονούσα ή όχι. Νομίζω ότι ο άνθρωπος θέλει να ζήσει και κάνει αυτό που πρέπει για να επιβιώσει”, είπε ο Κέιζερ.

