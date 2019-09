Η Τζένιφερ Τάλμποτ, 43 ετών, από το Οχάιο, κατάφερε να περάσει το αγοράκι, ηλικίας 6 ημερών, από τον έλεγχο αποσκευών και διαβατηρίων, κρύβοντας το μέσα στον σάκο της και στη συνέχεια σε μάρσιπο περασμένο στο στήθος της κάτω από τα ρούχα, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Έρευνας (NBI) των Φιλιππίνων.

Πλάνα από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του αεροδρομίου την εικονίζουν να βγάζει τον μάρσιπο και να αποκαλύπτει το βρέφος πριν πάει στον έλεγχο των καρτών επιβίβασης στην αίθουσα αναχωρήσεων.

Jennifer Talbot, 43,who allegedly purchased a newborn from a teen mom in the Philippines and later tried to smuggle him out of the country in her hand luggage was paraded on national TV Thursday, as prosecutors announce human trafficking charges. pic.twitter.com/tqqibdZ2qy

— @WADIBIG (@wadibig) September 5, 2019