Ως έφηβος, ο Elon Musk ένιωθε ένα «προσωπικό χρέος» για τη «μοίρα της ανθρωπότητας», σύμφωνα με το βιβλίο «Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future» που συνέγραψε ο Ashlee Vance.

Υπογραμμίζει ότι η αγάπη του Elon Musk για τα βιβλία και τα μαθήματα που άντλησε από αυτά τον ενέπνευσαν να δημιουργήσει μια «ενεργειακά πιο “καθαρή” τεχνολογία ή διαστημόπλοια για να διευρύνει την έκταση του ανθρώπινου είδους».

Πριν λίγες ημέρες, ο διευθύνων σύμβουλος του διαστημικού προγράμματος SpaceX και της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla αποκάλυψε ένα από τα βιβλία που στάθηκαν πηγή έμπνευσης για τα εγχειρήματά του. Ίσως την κύρια πηγή έμπνευσης.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, συνιστά ένα συγκεκριμένο βιβλίο: την επταλογία επιστημονικής φαντασίας «Foundation» του Αμερικανού επιστήμονα και συγγραφέα Isaac Asimov.

«Αξίζει να διαβάσετε τα “Foundation” του Asimov, με τη σειρά που γράφτηκαν» τουίταρε ο Elon Musk. Σύμφωνα με την Encyclopedia Britannica, το σάγκα «Foundation» του Asimov αφορά «την κατάρρευση και αναγέννηση μιας διαστρικής αυτοκρατορίας στο μελλοντικό σύμπαν».

«Το μάθημα που άντλησα από το σάγκα “Foundation” είναι ότι πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις εκείνες τις ενέργειες που πιθανά θα επιμηκύνουν χρονικά τον πολιτισμό, θα ελαχιστοποιήσουν τη πιθανότητα περιόδου Σκοτεινών Χρόνων και θα μειώσουν τη διάρκεια περιόδου Σκοτεινών Χρόνων στην περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια περίοδος» είχε δηλώσει ο Elon Musk, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2017 στο Rolling Stone.

Το 2013, μιλώντας στην εφημερίδα «The Guardian», o Musk είχε πει ότι για συγκεκριμένη επταλογία του έμαθε ότι «οι πολιτισμοί έχουν κυκλική τροχιά» και τον επηρέασε να αναζητήσει την εξερεύνηση του διαστήματος και να προεκτείνει τον «ανοδικό κύκλο» της ανθρωπότητας.

«Δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά σε διάστημα τεσσεράμισι δισεκατομμυρίων ετών που είναι πιθανό η ανθρωπότητα να επεκτείνει ζωή πέραν της Γης, μοιάζει να είναι σοφό να δράσουμε όσο το παράθυρο είναι ανοικτό και να μη βασιζόμαστε στο ότι θα είναι για πολύ καιρό ανοικτό» είχε τονίσει.

«Η σειρά “Foundation” και ο Zeroth Law (σ.σ. ο Νόμος Zeroth της ρομποτικής, σύμφωνα με το Asimov) είναι θεμελιώδεις για τη δημιουργία του SpaceX» είχε τουιτάρει τον Ιούνιο του 2018.