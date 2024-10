7η Οκτωβρίου 2023: Ένας χρόνος από την ημέρα που η Χαμάς έβαψε με αίμα το Ισραήλ

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ξημέρωσε η ημέρα που θα άλλαζε μία για πάντα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ήταν τότε που μαχητές της Χαμάς εκτόξευσαν μπαράζ ρουκετών και εισέβαλαν στο ρέιβ μουσικό φεστιβάλ «Supernova», βάφοντας (για πολλοστή φορά) τα εδάφη του Ισραήλ με αίμα.

Με ταυτόχρονες επιχειρήσεις από αέρα, ξηρά και θάλασσα, οι μαχητές της Χαμάς το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου, έπιασαν στον «ύπνο» το Ισραήλ και τη θρυλική Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, που μπορεί να επιχειρεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να δολοφονεί αντιπάλους του εβραϊκού κράτους αλλά το σχέδιο της Χαμάς δεν το κατάλαβε ποτέ, όπως αποδείχθηκε.

Στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» συμμετείχαν περίπου 4.000 νέοι. Γύρω στις 7 το πρωί, η μουσική ξεκίνησε να «μπερδεύεται» με τους πυροβολισμούς. Τότε οι παρευρισκόμενοι που χόρευαν και διασκέδαζαν ανέμελα, είδαν τον ουρανό να γεμίζει με μαύρες κουκκίδες, όπως περιέγραψαν επιζήσαντες της σφαγής.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά αντίκρυσαν τους τρομοκράτες της Χαμάς να προσγειώνονται με αλεξίπτωτα στο ισραηλινό έδαφος και να σκορπίζουν τον θάνατο.

Ζευγάρια, παρέες και οικογένειες ξεκίνησαν να τρέχουν. Τα μέλη της Χαμάς πυροβολούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους με αποτέλεσμα πολλοί που μέχρι τότε δεν είχαν χτυπηθεί από τα πυρά, να παριστάνουν τους πεθαμένους για να γλιτώσουν.

Αυτοκόλλητα με τις φωτογραφίες των θυμάτων που πέθαναν από τις ρουκέτες της Χαμάς – Reuters Amir Cohen

Όσοι ξέφυγαν από τα πρώτα πυρά, έτρεξαν στην έρημο για να βρουν τα αυτοκίνητά τους. Τα μέλη της Χαμάς όμως ήδη είχαν πυροβολήσει τα λάστιχα ώστε να μην διαφύγει κανείς.

Πολλοί επιζήσαντες από το εκείνη την ημέρα αποκάλυψαν πως οι παρευρισκόμενοι άργησαν να καταλάβουν τι συμβαίνει λόγω της δυνατής μουσικής. Αυτός ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που ο χώρος του φεστιβάλ γέμισε με αμέτρητες σορούς.

Another road of death in southern Israel.



260 were killed at the outdoor Nova Festival event in a rural farmland area near the Gaza-Israel border. pic.twitter.com/T2L076Ss5a — Clash Report (@clashreport) October 9, 2023

Από την πρώτη στιγμή το Χ (πρώην Twitter) γέμισε με βίντεο από τη στιγμή του μακελειού.

Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Μέλη της Χαμάς πυροβολούσαν, χτύπαγαν, έγδυναν, βίαζαν ομαδικά και απήγαγαν αμάχους, βάφοντας με μαύρο την ήδη «μαυρισμένη» ιστορία της Μέσης Ανατολής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγωνίας για την ίδια τους τη ζωή που έζησαν τα θύματα, αυτό ενός ζευγαριού, που ξαπλωμένοι κάτω από φυτά έκαναν ησυχία και παρίσταναν τους νεκρούς για να γλιτώσουν.

🇮🇱 | Videos muestran algunos de los sobrevientes, quienes filmaron unos jóvenes que se ocultaron en medio de unos arbustos para salvarse del ataque de los militantes de Hamás, en el festival de musical Supernova de Israel pic.twitter.com/jBYQWAhlZU — F. J. S.🖋️ (@fjsv1974) October 9, 2023

Μετά το μακελειό τουλάχιστον 260 άνθρωποι στο μουσικό φεστιβάλ είχαν ήδη ξεψυχήσει.

Αφού η Χαμάς τελείωσε το αιματοκύλισμα στο Kibbutz Re’im, 2 μίλια από τα σύνορα με τη Γάζα όπου γινόταν το φεστιβάλ, τα μέλη της οργάνωσης κατευθύνθηκαν προς διάφορα κιμπούτς για να σκοτώσουν και εκεί όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Δεν λυπήθηκαν ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά ούτε ηλικιωμένους. Είχαν ορκιστεί για εκδίκηση και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το πετύχουν.

Κυνήγησαν, κατακρεούργησαν και «έπαιξαν» με τον τρόμο των θυμάτων μέχρι να μην αφήσουν κανέναν ζωντανό.

Αφού σκότωσαν όσους βρήκαν, η Χαμάς ξεκίνησε να παίρνει με τα αυτοκίνητά της τους τραυματίες.

Additional footage from near the SuperNova Sukkot music festival shows Israeli police attempting to set up a defensive perimeter to protect festival-goers as HAMAS advances and fires on their location. pic.twitter.com/maP4Nfqvbi — FUNKER530 (@FunkerActual) October 9, 2023

Σε βίντεο φάνηκαν να μεταφέρουν τους ομήρους σαν να είναι τρόπαια. Στοιβαγμένοι σε καρότσες, ποδοπατημένοι, διαμελισμένοι, οδηγούνταν μακριά για να βιαστούν και πολλοί απ’ αυτούς να βασανιστούν μέχρι θανάτου.

Από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σκοτώθηκαν πάνω από 1.250 Ισραηλινοί και ξένοι ενώ η Χαμάς απήγαγε τουλάχιστον 251 αμάχους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά και τους μετέφερε στα κρησφύγετά της στη Γάζα.

Israeli citizens fleeing border settlements. pic.twitter.com/knJNHr5obj — Clash Report (@clashreport) October 7, 2023

Ένα χρόνο μετά, 97 από αυτούς συνεχίζουν να κρατούνται στην Παλαιστίνη με 33 από αυτούς να έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το μακελειό, όπως ήταν λογικό, έκανε το Ισραήλ να απαντήσει σκληρά. Από τότε ο ισραηλινός στρατός χτυπά ανελέητα τη Γάζα μέχρι και σήμερα σκοτώνοντας χιλιάδες άμαχους.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ έκανε μόνο εβδομαδιαίες εκεχειρίες ώστε ο άμαχος λαός της Παλαιστίνης να λάβει τρόφιμα και φάρμακα, αγαθά που χρειάζονταν μετά τις σκληρές επιθέσεις του Ισραήλ και να απελευθερωθούν λιγοστοί όμηροι.

Οι φρικιαστικές μαρτυρίες όσων επέζησαν

Για βιασμούς, ακρωτηριασμούς και ομαδικούς βιασμούς καταγγέλουν οι επιζήσαντες τα μέλη της Χαμάς.

Πολλοί άνθρωποι που κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σορούς που βρέθηκαν μετά τις επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, αποκάλυψαν στις αρχές και τα ΜΜΕ τα όσα είδαν και έζησαν.

Επιζώντες από τη σφαγή του φεστιβάλ «Supernova», με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψαν πως είδαν μία γυναίκα να ακρωτηριάζεται από τη Χαμάς ενώ βιαζόταν ομαδικά, πριν ένας άνδρας την πυροβολήσει στο κεφάλι.

Μία από τις πιο φρικιαστικές περιγραφές ήταν αυτή ενός μάρτυρα που είδε τους τρομοκράτες να βιάζουν με τη σειρά μία γυναίκα ενώ εκείνη αιμορραγούσε. Αφού τελείωσαν, της έκοψαν το στήθος, το πέταξαν στον δρόμο και ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο μαζί του.

Μία γυναίκα που βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ και σώθηκε παριστάνοντας την νεκρή είπε στην αστυνομία πως είδε τρομοκράτες της Χαμάς να βιάζουν διαδοχικά μια νέα γυναίκα και έπειτα να τη σκοτώνουν με μια σφαίρα στο κεφάλι.

«Δεν σήκωσε καν το παντελόνι του», είπε ο μάρτυρας. «Την πυροβόλησε ενώ ήταν μέσα της», συνέχισε.

Άλλοι επιζήσαντες ανέφεραν πως οι τρομοκράτες της Χαμάς πυροβολούσαν τα γεννητικά όργανα των θυμάτων.

«Υπήρχε η σορός μιας γυναίκας που είχε κηλίδα αίματος στα γεννητικά της όργανα, στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να είχε ένα ατύχημα από φόβο», είπε μια γυναίκα.

«Κυρίως υπήρχαν πολλά τραύματα από πυροβολισμούς, επίσης στοχευμένοι πυροβολισμοί στην περιοχή των ανδρικών γεννητικών οργάνων. Είχαν ένα θέμα με τα όργανα, τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες», είπε άλλος μάρτυρας.

«Οι γυναίκες που δεχτήκαμε ήταν πολίτες, είδαμε κυρίως είτε ακρωτηριασμό στήθους είτε πυροβολισμό μόνο στο στήθος. Είχαν τις αισθήσεις τους όταν έφτασαν σε εμάς. Για τους άντρες ήταν τα γεννητικά τους όργανα, πυροβολούσαν γεννητικά όργανα, είχαν κάτι με αυτό, ή τα ακρωτηρίαζαν» συμπλήρωσε.

Ένας άλλος μάρτυρας υποστηρίζει πως οι μαχητές βίασαν γυναίκες δίπλα στα πτώματα των φίλων τους.

«Άλλοι αιχμαλωτίστηκαν, δέθηκαν και απήχθησαν. Είδα βίντεο με έναν άνδρα να κρατείται από μια ομάδα Αράβων. Ήταν περίπου 16, 17 ετών. Είναι παιδιά, νεαροί άντρες τους έχουν πιάσει. Η φίλη του ανεβαίνει σε ένα ποδήλατο και τον απομακρύνουν.

Ένας Θεός ξέρει τι θα βιώσει. Γυναίκες έχουν βιαστεί στον χώρο του πάρτι δίπλα στα πτώματα των φίλων τους. Αρκετά από αυτά τα θύματα βιασμού εκτελέστηκαν αργότερα. Άλλοι μεταφέρθηκαν στη Γάζα», είπε.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, πολλοί από τα θύματα έτρεχαν στους δρόμους της πόλης και το αίμα έτρεχε ανάμεσα από τα πόδια τους.

«Το πάρτι είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν πιει. Αρχικά, οι παρευρισκόμενοι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη, για την οποία υπέθεσαν ότι ήταν άλλη μια σποραδική επίθεση με ρουκέτες στο νότιο Ισραήλ», είπε άλλος μάρτυρας και συνέχισε:

«Στη συνέχεια όμως οι εκρήξεις έγιναν πιο δυνατές και συνεχείς και είχαν διάρκεια περίπου πέντε λεπτών. Η μουσική σταμάτησε και η αστυνομία που προστάτευε τους 4.000 ή 5.000 ανθρώπους άρχισε να τους λέει να φύγουν».

Φρικιαστική ιστορία είναι και αυτή της Σάνι Λουκ. Της 22χρονης Εβραιογερμανίδας με τα μακριά ράστα μαλλιά που διασκέδαζε στο φεστιβάλ της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η Σάνι, που μετά την τρομακτική επίθεση έγινε σύμβολο ειρήνης, με το που αντιλήφθηκε τα μέλη της Χαμάς κρύφθηκε στους θάμνους για να μιλήσει με την μητέρα της.

Ξαφνικά η γραμμή «κόπηκε». Από εκείνη τη στιγμή και για 7,5 μήνες μετά η οικογένειά της την έψαχνε απελπισμένα.

Το μοναδικό στοιχείο που είχε η οικογένειά της, ήταν ένα βίντεο που φαινόταν πιθανόν η Σάνι πάνω σε ένα φορτηγό ενώ την ποδοπάταγαν και την έφτυναν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

This is what Palestinian terrorists did on 7th October!



Keep the memory of Shani Louk alive!

pic.twitter.com/QwtxP6KVNp — Azat (@AzatAlsalim) September 22, 2024

Mετά από σχεδόν 8 μήνες ο ισραηλινός στρατός βρήκε τη σορό της, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων.

Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, η Σάνι βιάστηκε, βασανίστηκε και εκτελέστηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Πώς πιάστηκε στον «ύπνο» η Μοσάντ

Μετά τα τόσα χρόνια πολέμου με την Παλαιστίνη και τις αμέτρητες εχθροπραξίες με τη Χαμάς αλλά και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το τελευταίο πράγμα που περίμενε ολόκληρος ο κόσμος είναι η Μοσάντ να μην έχει ιδέα για το τι θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη αποτυχία των Μυστικών Υπηρεσιών του Ισραήλ ήταν η χειρότερη που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Αρκετό διάστημα πριν γίνει το μεγάλο αιματοκύλισμα στα ισραηλινά εδάφη, ο στρατός και οι Μυστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ φαίνεται πως είχαν στρέψει το βλέμμα τους στη Χεζμπολάχ.

Η Χαμάς για το Ισραήλ τον τελευταίο 1,5 χρόνο, φαινόταν αδρανοποιημένη. Δεν γνώριζε πως τόσο διάστημα κινούνταν υπόγεια για την μεγάλη επίθεση. Μνημείο από την οικογένεια της Liraz Assulin που σκοτώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ – Reuters Amir Cohen

Η Χαμάς, γνωρίζοντας πως τα συστήματα παρακολούθησης τηλεφωνικών συνομιλιών, μηνυμάτων και email που είχε στα «χέρια» της η Μοσάντ, ήταν τα πιο προηγμένα στον κόσμο, επέλεξε όλες τις εντολές που θα δώσει, να τις δώσει προφορικά.

Έτσι, όσα μηνύματα αφορούσαν το μεγάλο σχέδιο για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, λεγόντουσαν απλά από στόμα σε στόμα.

Κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν γνώριζε την ταυτότητα του άλλου, κάτι που προσέφερε την απόλυτη μυστικότητα στο εγκληματικό σχέδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Hamas terrorists cheer as they pass dead bodies, scattered on the ground during their Oct. 7 massacre, and move on to slaughter more victims.



Israel will persist in its mission until Hamas is wiped from this earth. pic.twitter.com/8i8M5aWUtU — Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 19, 2023

Το δεύτερο «αγκάθι» για την Μοσάντ φαίνεται πως ήταν οι στρατολογημένοι Παλαιστίνιοι.

Για να ελέγχει διαρκώς τη Δυτική Όχθη στη Γάζα, το Ισραήλ είχε στρατολογήσει αρκετούς Παλαιστίνιους πληροφοριοδότες που ούτε εκείνοι αντιλήφθηκαν το τι συνέβαινε.

Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών της Αιγύπτου φαίνεται πως είχαν ενημερώσει τους Ισραηλινούς για επικείμενο μεγάλο χτύπημα από τη Χαμάς, αλλά η Μοσάντ δεν το αξιολόγησε σωστά, σύμφωνα με το CNN.

Κάτι τέτοιο ωστόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετενιάχου το διέψευσε κατευθείαν.

Το «χαρτί» του αιφνιδιασμού ήταν το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να «παίξει» ποτέ η Χαμάς. Επιτέθηκε ταυτόχρονα από αέρα, ξηρά και θάλασσα, κάτι που το Ισραήλ δεν περίμενε.

Η ιστορική αποτυχία της Μοσάντ μάλιστα επιβεβαιώνει τις φήμες που θέλουν το δυνατό «χαρτί» του Ισραήλ να είναι η επίθεση, με τα αντανακλαστικά του στην άμυνα να χρειάζονται αρκετή «δουλειά». Φωτογραφίες των ομήρων από την 7η Οκτωβρίου πάνω σε τοίχο της Ιερουσαλήμ – Reuters Dedi Hayun

Παρά το γεγονός πως έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από το μακελειό στο φεστιβάλ και στα κιμπούτς, περισσότερες πληροφορίες για την αληθινή δράση της Χαμάς και την αποτυχία της Μοσάντ θα πάρουν αρκετά χρόνια για να αποκαλυφθούν.

Ο ρόλος του Ιράν

Από την πρώτη στιγμή της επίθεσης, αναλυτές και ΜΜΕ μίλησαν για την μυστική βοήθεια που παρείχε το Ιράν στη Χαμάς.

«Απέτυχαν να δουν το σχέδιο της Χαμάς, παρά το γεγονός ότι το Ιράν -το οποίο εδώ και καιρό υποστηρίζει τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και άλλες ομάδες κατά του Ισραήλ- διαφημίζει τα σχέδια του να κάνει κάτι τέτοιο για περισσότερο από έναν χρόνο», είχε γράψει τότε το Foreign Policy.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίθεση, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς είπε στο BBC ότι η οργάνωση είχε λάβει υποστήριξη από την Τεχεράνη.

Μνημείο με τις φωτογραφίες των νέων που ξεψύχησαν στο μουσικό φεστιβάλ από τα πυρά της Χαμάς – REUTERS Amir Cohen

Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει πως η Χαμάς συνεργαζόταν με το Ιράν από τον Αύγουστο για την ταυτόχρονη επίθεση από ξηρά, αέρα και θάλασσα κατά του Ισραήλ.

Το Ιράν δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη για αυτό, αν και σε συνέντευξη που είχε δώσει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί το 2022, έλεγε πως η Χαμάς είναι έτοιμη για πόλεμο.

«Οι Παλαιστίνιοι είναι έτοιμοι για χερσαίο πόλεμο. Η μεγαλύτερη αδυναμία του Ισραήλ είναι ο επίγειος πόλεμος. Η μάχη με πυραύλους δεν είναι το κύριο σημείο του αγώνα. Γνωρίζουν ότι τα εδάφη πρέπει να απελευθερωθούν από χερσαίες δυνάμεις. Ενώ οι πύραυλοι είναι εξαιρετικοί για αποτροπή και για στατικούς πολέμους, δεν απελευθερώνουν τη γη», είχε πει. Μνημείο για τα θύματα που σκοτώθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ – Reuters Ronen Zvulun

«Πρέπει να αναπτυχθεί μια επίγεια δύναμη και πρέπει να απελευθερώσει τη γη βήμα – βήμα. Το αποτέλεσμα της μάχης θα κριθεί όταν ο αγώνας είναι στο έδαφος και οι γενναίοι και έμπειροι άνθρωποι της Χεζμπολάχ και της Παλαιστίνης θα κινηθούν στο έδαφος σε έναν ενιαίο στρατιωτικό σχηματισμό», είχε δηλώσει, περιγράφοντας αναλυτικά τα όσα συμβαίνουν από τον Οκτώβριο του 2023 ως και σήμερα.

Οι «ορκισμένοι» εχθροί

Ο πόλεμος του Ισραήλ με την Παλαιστίνη άρχισε στα μέσα του 20ου αιώνα, κάνοντάς την ως την πιο μακροχρόνια σύγκρουση που έχει γίνει στον κόσμο.

Οι εντάσεις ξεκίνησαν όταν το κράτος του Ισραήλ εγκαταστάθηκε σε εδάφη της Παλαιστίνης που ήρθαν στα «χέρια» της Βρετανίας μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από τότε, οι Παλαιστίνιοι έμειναν χωρίς πατρίδα με τους Άραβες που ζούσαν ως επί το πλείστον εκεί να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταναστεύσουν.

Εξαιτίας της εγκατάστασης του Ισραήλ στα συγκεκριμένα εδάφη, οι Αραβικές χώρες έχουν ταχθεί στο πλευρό της Παλαιστίνης η οποία «βλέπει» τα παιδιά της να γεννιούνται και να πεθαίνουν πριν καν ενηλικιωθούν. Μνημείο για τα θύματα που σκοτώθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ την 7η Οκτωβρίου 2023 – Associated Press Ilia Yefimovich

Στον πόλεμο που ακολούθησε, περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι, ο μισός αραβικός πληθυσμός της Παλαιστίνης που τελούσε υπό βρετανική κυριαρχία έως τότε, διέφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους.

Το Ισραήλ με τη σειρά του αρνείται πως έδιωξε τους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους και ισχυρίζεται ότι την επόμενη ημέρα από την δημιουργία του κράτους, δέχθηκε επίθεση από 5 αραβικά κράτη.

Στο σήμερα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι δραματική. Το Ισραήλ έχει ανοίξει μέτωπα με την Παλαιστίνη, τον Λίβανο και το Ιράν και ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τις τρομακτικές εξελίξεις.