7η Οκτωβρίου: Έβαλαν το τραγούδι που ακούστηκε στο φεστιβάλ Nova πριν το μακελειό της Χαμάς

Το Ισραήλ τιμά σήμερα, Δευτέρα (07.10.24) τη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο μουσικό φεστιβάλ Nova, στην πρώτη μαύρη επέτειο από το φονικότερο στην ιστορία της χώρας, το οποίο πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίς το πρωί, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς, στο κιμπούτζ Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκειας της εκδήλωσης ακούστηκε το τελευταίο κομμάτι που έπαιξε τη στιγμή που μαχητές της Χαμάς αιματοκύλισαν ο μουσικό φεστιβάλ. Στις 06:29, η ώρα που η Χαμάς εξαπέλυσε την τρομοκρατική επίθεση, η μουσική σταμάτησε και όσοι βρίσκονταν στον χώρο κράτησαν ενός λεπτού σιγή.

Το κομμάτι που έπαιξε πριν από την επίθεση:

