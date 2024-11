ATACMS: Πώς οι βαλλιστικοί πύραυλοι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην Ουκρανία – Πού μπορούν να χτυπήσουν στη Ρωσία

«Πράσινο φως» για να παραδοθούν στην Ουκρανία οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας τύπου ATACMS φαίνεται ότι έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να χτυπηθούν στόχοι βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Οι πύραυλοι ATACMS μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο για την πορεία του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζουν τεράστια αντεπίθεση στην περιφέρεια του Κουρσκ, με την υποστήριξη χιλιάδων στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα και από την άλλη οι ουκρανικές δυνάμεις χάνουν εδάφη στο Ντονέτσκ και συγκεκριμένα στο μέτωπο επιχειρήσεων του Ποκρόφσκ, ενός στρατηγικής σημασίας κόμβου διοικητικής μέριμνας.

Με φόντο τον θρίαμβο του Ρεπουμπλικανού, Ντόναλντ Τραμπ, στις πρόσφατες προεδρικές αμερικανικές εκλογές και τις προγραμματικές του δηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι οι συνθήκες αλλάζουν εις βάρος του Κιέβου και αποφάσισε να «εξισορροπήσει» την κατάσταση προμηθεύοντας την Ουκρανία με τους βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS, ένα όπλο που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει στην διάθεσή του εδώ και αρκετούς μήνες.

Αυτό όμως που δεν είχε ο Ζελένσκι ήταν η άδεια των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ATACMS εναντίον θέσεων και στόχων του ρωσικού στρατού μέσα στο ρωσικό έδαφος. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, την λειτουργία και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει στο πεδίο επιχειρήσεων, οι αμερικανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είναι «δώρο» για τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις την δεδομένη χρονική στιγμή.

Map from ISW: Where ATACMS missiles can strike With a maximum range of 300 kilometers, ATACMS missiles could target key sites such as the Kursk airfield and surrounding military bases. pic.twitter.com/vrNHLTn2BQ

The range of ATACMS and other Western missiles.

Western media report that the United States has decided to allow Ukraine to use them against targets deep inside Russia. pic.twitter.com/BCqthWpCiF