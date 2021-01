Alexander Wang: Καταγγελίες ανδρών μοντέλων για σεξουαλικές επιθέσεις – «Μας έριχνε ναρκωτικά στο ποτό»

Στη λίστα των διεθνών celebrities που κατηγορούνται για σεξουαλικές επιθέσεις προστίθεται ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Alexander Wang.Tην προηγούμενη εβδομάδα, o Νεοϋορκέζος σχεδιαστής βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά από μία σειρά καταγγελιών που έγιναν στα social media.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο εξαιρετικά δημοφιλείς λογαριασμοί στο Instagram, τo SMM και το Diet Prada, με αναρτήσεις που καυτηριάζουν τα κακώς κείμενα στον κόσμο της μόδας, ανέβασαν screenshots από άτομα που υποστηρίζουν ότι ο Alexander Wang τους επιτέθηκε σεξουαλικά.

«Άνδρες και τρανς μοντέλα συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στη συζήτηση για τις σεξουαλικές επιθέσεις στη βιομηχανία της μόδας, όμως σήμερα δεν θα ισχύσει αυτό. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους διάσημους να τη γλιτώνουν απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται σε βάθρο. Πρέπει να είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους, όπως και κάθε άλλος δράστης κακοποίησης» έγραψε για την υπόθεση ο λογαριασμός SMM.

Αν και ορισμένοι ισχυρισμοί έγιναν ανώνυμα, υπήρξαν και κάποιοι που τοποθετήθηκαν αποκαλύπτοντας την ταυτότητά τους. Ο πρώτος που μίλησε επώνυμα ήταν ο Owen Mooney που κατήγγειλε ότι ο Νεοϋορκέζος σχεδιαστής τον παρενόχλησε σε νυχτερινό κέντρο στη Νέα Υόρκη στις 21 Ιανουαρίου 2017. Το μοντέλο από την Βρετανία υποστηρίζει ότι ο Alexander Wang εκμεταλλεύτηκε την πολυκοσμία στο νυχτερινό κέντρο και ξεκίνησε να τον χαϊδεύει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, οι διάσημος σχεδιαστής τους έδινε ναρκωτικές ουσίες χωρίς να το γνωρίζουν, μέσα σε ποτά ή μπουκάλια νερού, προκειμένου να τους καταστήσει ευάλωτους. Στη συνέχεια, κατά τα λεγόμενά τους, ο Alexander Wang επιχείρησε να τους αγγίξει παρά τη θέλησή τους, ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι ξύπνησαν στο κρεβάτι του χωρίς να θυμούνται πώς βρέθηκαν εκεί.

Alexander Wang sexually assaulted multiple male and trans models after drugging them with MDMA at parties, report claims https://t.co/CGdwagMHaV