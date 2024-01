Η Annie Nightingale, η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια στο BBC Radio 1 και η μακροβιότερη DJ του σταθμού στη Βρετανία, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Την είδηση θανάτου της επιβεβαίωσε η οικογένειά της, ανακοινώνοντας ότι η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός πέθανε στις 11 Ιανουαρίου 2024 στο σπίτι της στο Λονδίνο, στη Βρετανία μετά από σύντομη ασθένεια, σύμφωνα με το BBC.

Η Annie Nightingale χαρακτηρίζεται, ως «πρωτοπόρος και πηγή έμπνευσης για πολλούς. Η παρόρμησή της να μοιραστεί αυτόν τον ενθουσιασμό με το κοινό παρέμεινε αμείωτη μετά από έξι δεκαετίες μετάδοσης στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του BBC παγκοσμίως».

Η Nightingale εντάχθηκε στο Radio 1 το 1970, δεν αποχώρησε ποτέ και κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη καριέρα ως γυναίκα παρουσιάστρια ραδιοφώνου. Ήταν η μόνη γυναίκα για 12 χρόνια.

Το πρόγραμμά της Annie Nightingale Presents περιλάμβανε τα «μεγαλύτερα μπάσα» του διάσημου θαυμαστή της χορευτικής μουσικής: η πιο πρόσφατη εκπομπή της, που μεταδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου, περιλάμβανε τραγούδια του Deadmau5 και ρεμίξ τραγουδιών των AJ Tracey και Jorja Smith και του Αμερικανού ράπερ Ice Spice.

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Tim Davie, αποκάλεσε τη Nightingale «μια μοναδικά προικισμένη ραδιοφωνική παραγωγό που μας ευλόγησε με την αγάπη της για τη μουσική και το πάθος της για τη δημοσιογραφία, για περισσότερα από 50 χρόνια. Εκτός από πρωτοπόρος στη μουσική, υποστήριζε και ενθάρρυνε τις γυναίκες να ασχοληθούν με αυτή».

The coolest woman who ever graced the airwaves. She blazed a trail for us all and never compromised. Her passion for music never diminished.

Annie – My utmost respect and thanks for it all.

Much love Jo 🖤 pic.twitter.com/iMqoaJqvEw