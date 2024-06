Apollo 8: Νεκρός ο αστροναύτης που τράβηξε την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία της Γης – Έπεσε το αεροπλάνο που πιλόταρε

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Γουίλιαμ Άντερς όταν το αεροπλάνο που οδηγούσε έπεσε στη θάλασσα, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο πρώην αστροναύτης είχε πάρει μέρος στην αποστολή Apollo 8 στο διάστημα.

Ήταν 1968 όταν ο συνταξιούχος υποστράτηγος και τότε αστροναύτης του Apollo 8, τράβηξε την εμβληματική έγχρωμη φωτογραφία «Earthrise» της Γης από το διάστημα. Η εικόνα είναι μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες στη σύγχρονη ιστορία καθώς άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έβλεπαν τον πλανήτη.

Ο άτυχος αστροναύτης πέθανε σε ηλικία 90 ετών, όσο πιλόταρε μόνος του αεροσκάφος ανοιχτά των νησιών Σαν Χουάν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Την είδηση για τον χαμό του, έδωσε στη δημοσιότητα ο γιος του, Γκρεγκ Άντερς.

«Ο συνταξιούχος αστροναύτης Γουίλιαμ Άντερς, μέλος του πληρώματος του Apollo 8, οδήγησε το vintage αεροσκάφος T-34 Mentor που συνετρίβη κοντά στο νησί Όρκας την Παρασκευή. Ο Άντερς, γνωστός για την εμβληματική φωτογραφία «Earthrise», επιβεβαιώθηκε ως πιλότος μέσω των αρχείων της FAA.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κατοικία του στην κομητεία Σαν Χουάν. Ο Άντερς αποσύρθηκε από τις εφεδρείες της Πολεμικής Αεροπορίας και τη General Dynamics, μετακομίζοντας στο νησί Όρκας το 1993, όπου ίδρυσε το Ίδρυμα Anders και το Μουσείο Πτήσεων Heritage με την οικογένειά του», έγραψε ο δημοσιογράφος Mario Nawfal στο X (πρώην Twitter).

🚨🇺🇸BREAKING: RETIRED APOLLO 8 ASTRONAUT WILLIAM ANDERS IDENTIFIED IN FATAL PLANE CRASH



Retired astronaut William Anders, a member of the Apollo 8 crew, piloted the vintage T-34 Mentor plane that crashed near Orcas Island on Friday.



Anders, known for the iconic “Earthrise”… pic.twitter.com/nvxVNok4uS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 7, 2024

Apollo 8 Astronaut William Anders killed in plane crash near Orcas Island, WA this morning.



Credit: Katie Person pic.twitter.com/9ni2cgwROQ — avgeekjake (@avgeekjake) June 8, 2024

Apollo 8 astronaut William Anders, who is missing after his plane crashed near Seattle, took this famous photo, “Earthrise”, in 1968 pic.twitter.com/jelEIE4wyO — BNO News (@BNONews) June 7, 2024

Στις 21 Δεκεμβρίου του 1968, το Απόλλων 8, το μεγαλύτερο διαστημόπλοιο στον κόσμο, εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι με το τριμελές πλήρωμα των Φρανκ Μπόρμαν, Τζέιμς Λόβελ και Γουίλιαμ Άντερς, στην κορυφή του μεγαλύτερου και ισχυρότερου πυραύλου που είχε κατασκευαστεί ποτέ, Κρόνος 5.