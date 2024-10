Associated Press: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να αφήσει τη Βόρεια Γάζα χωρίς τρόφιμα και νερό – Είναι «fake news» λέει το Ισραήλ

Όλο και περισσότεροι εκφράζουν τους φόβους τους ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να αδειάσει την Τζαμπάλια και πιθανόν, όλη την βόρεια περιοχή της Γάζας, από τους κατοίκους της βάσει πρότασης Ισραηλινών στρατηγών εν αποστρατεία. Σχετικό δημοσίευμα, υπάρχει και στο Associated Press.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, στόχος είναι να αδειάσει η βόρεια Γάζα από τους αμάχους και οι εναπομείναντες μαχητές να πολιορκηθούν έως ότου παραδοθούν. Το Ισραήλ ωστόσο, διαψεύδει κατηγορηματικά τέτοιου είδους σχέδια, κάνοντας λόγο για «fake news»…

«Δεν έχουμε λάβει τέτοιο σχέδιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναντάβ Σοσάνι σε δημοσιογράφους. «Φροντίζουμε να απομακρύνουμε τους αμάχους από τον κίνδυνο καθώς επιχειρούμε κατά αυτών των τρομοκρατικών πυρήνων στην Τζαμπάλια», σημείωσε.

Ο βασικός εμπνευστής της πρότασης, ο Τζιόρα Εϊλάντ, δήλωσε ότι το σχέδιό του έχει ως στόχο να πιεστεί η Χαμάς να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους τερματίζοντας τον έλεγχό της επί του θύλακα και της βοήθειας, αντί να σταλούν ισραηλινές δυνάμεις εκεί για να πολεμήσουν τους μαχητές της.

«Αυτό που κάνουν τώρα στην Τζαμπάλια είναι περίπου το ίδιο», δήλωσε ο Εϊλάντ στον ραδιοσταθμό του στρατού χθες, Κυριακή. «Δεν εφαρμόζεται το σχέδιό μου».

Παρόλα αυτά ο ΟΗΕ περιγράφει ως άθλιες τις συνθήκες που επικρατούν για τον άμαχο πληθυσμό που έχει απομείνει στην Τζαμπάλια.

«Πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την περιοχή της Τζαμπάλια, η οποία είναι αποκομμένη, ενώ άλλοι παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους εν μέσω αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών», δήλωσε χθες ο Συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ Μουχάναντ Χάντι.

