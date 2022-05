Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν τις εκτενείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Azovstal στην Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, επειδή Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν την εκεχειρία που κηρύχθηκε εκεί για να μετακινηθούν σε καλύτερες θέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

“Κηρύχθηκε εκεχειρία, άμαχοι έπρεπε να απομακρυνθούν από το έδαφος της Azovstal. Ουκρανοί στρατιωτικοί και του (τάγματος) Αζόφ, που βρίσκονται στο εργοστάσιο, το εκμεταλλεύτηκαν. Βγήκαν από τα υπόγεια, πήραν θέσεις βολής στο έδαφος και στα κτίρια του εργοστασίου”, προσθέτει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το RIA.

The Russians started an attack of “Azovstal” in Mariupol https://t.co/vF4FAw3Gn6 via @ukrpravda_news

“Τώρα μονάδες του ρωσικού στρατού και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και την αεροπορία, αρχίζουν να καταστρέφουν αυτές τις θέσεις βολής”, καταλήγει το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

«Μια σφοδρή επίθεση στην περιοχή του Αζοφστάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, με τη στήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων μάχης, με απόπειρες αποβίβασης στρατευμάτων, με τη βοήθεια σκαφών και ενός μεγάλου αριθμού δυνάμεων του πεζικού», δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, αναπληρωτής διοικητής του τάγματος Αζόφ, σε ένα βιντεομήνυμα στο Telegram.

«Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να αποκρούσουμε την επίθεση», πρόσθεσε ο ίδιος, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων προς την Ζαπορίζια.

«Η Μαριούπολη είναι Ουκρανία», καταλήγει στο μήνυμά του ο Παλαμάρ.

⚡️Sviatoslav Palamar, deputy head of "Azov" regiment: Russia started its offensive on "Azovstal" plant, which was preceded by heavy shelling from air and sea. As a result, two civilians died, and more than 10 were injured. #MariupolMassacre #MariupolGenocide #SaveMariupol pic.twitter.com/18MwcQKRCs