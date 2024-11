Bella Bradford: Η διάσημη TikToker ανακοίνωσε το θάνατό της με ένα βίντεο – «Σας ευχαριστώ για αυτή την άγρια βόλτα»

Η διάσημη σταρ του TikTok Bella Bradford, ανακοίνωσε τον θάνατό της μετά θάνατον, με ένα σπαρακτικό τελευταίο μήνυμα που μιλά για την ευθραυστότητα της ζωής.

Η ιέρεια του TikTok, Bella Bradford η οποία έδινε από το 2021 μάχη με μια σπάνιας μορφής καρκίνου που ονομάζεται ραβδομυοσάρκωμα στον μυ της γνάθου της, ανακοίνωσε τον θάνατό της με ένα άκρως συγκινητικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με το σημείωμα που μοιράστηκε μαζί με την ανάρτηση, πέθανε στις 15 Οκτωβρίου, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα. Ήταν μόλις 24 ετών.

«Όπως όλοι γνωρίζετε έχω καρκίνο σε τελικό στάδιο και τώρα δυστυχώς έχω πεθάνει», ανέφερε αρχικά. «Αλλά ήθελα να κάνω ένα τελευταίο Get Ready With Me γιατί μου αρέσει να τα κάνω αυτά και αγαπώ, τη μόδα. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό το διασκεδαστικό ταξίδι, και ναι, ελπίζω να επιστρέψετε σε όλα τα βίντεό μου και να βρείτε λίγη χαρά στη μέρα σας, αν είχατε ποτέ ανάγκη να νιώσετε».

Συνέχισε επίσης να μοιράζεται ένα συγκλονιστικό μήνυμα στους followers της για να εκτιμήσουν κάθε στιγμή.

«Να θυμάστε ότι ζείτε κάθε μέρα και πεθαίνετε μόνο μία φορά», πρόσθεσε η Μπράντφορντ.

Στο TikTok της, η Bradford συνέχισε να παρουσιάζει το ντύσιμό της για την ημέρα, το οποίο περιελάμβανε ένα στράπλες φόρεμα, μπαλαρίνες και ζακέτα, εξηγώντας ότι η θεία και ο θείος της -με τους οποίους έμενε στο Σίδνεϊ- βοήθησαν στη σύνθεση του βίντεο.

@bellabradford0 Bella's final get ready with me here's a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella

Το βίντεο έκλεισε με ένα συγκινητικό μήνυμα. «Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά για αυτή την άγρια και υπέροχη βόλτα. Ελπίζω να έχετε όλοι σας όμορφες και καταπληκτικές ζωές και εύχομαι τα καλύτερα για τον καθένα από εσάς. Πολλή αγάπη».