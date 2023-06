Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 45 ετών ο ράπερ Big Pokey. Μάλιστα ο γνωστός ράπερ σωριάστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τέξας μπροστά στα έντρομα μάτια εκατοντάδων θαυμαστών του.

Ο ράπερ του «Sittin’ Sideways» πέθανε ξαφνικά το Σάββατο ενώ έδινε συναυλία στο Μπίμοντ του Τέξας μπροστά σε πλήθος κόσμου με το βίντεο που τον δείχνει να πέφτει προς τα πίσω να κάνει το γύρο του κόσμου.

Μάλιστα, η στιγμή του θανάτου καταγράφηκε από πολλούς παρευρισκομένους. Στο βίντεο φαίνεται ο ράπερ να τραγουδά και να πιάνει ένα κάγκελο για να στηριχτεί.

Κάποια στιγμή ξεφυσά και στη συνέχεια πέφτει κάτω προκαλώντας πανικό.

Sudden Death – Rapper Big Pokey died suddenly during live performance



45-year-old dropped dead on the spot



The “Sittin’ Sidewayz” singer, whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Barhttps://t.co/ZC7Dwc7n5m pic.twitter.com/QG0yDIDWln