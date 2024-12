Brian Thompson: «Μοιάζει στον Jake Gyllenhaal» – Χαμός στα social για τον ύποπτο της δολοφονίας στο Μανχάταν

Οι φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Brian Thompson στο Μανχάταν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πέρασαν από το μικροσκόπιο και των χρηστών των social media.

Ο πιθανός δολοφόνος του 50χρονου αφεντικού της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της Αμερικής, Brian Thompson έχει μια τρομακτική ομοιότητα με κινηματογραφικούς αστέρες όπως ο Timothee Chalamet και ο Jake Gyllenhaal.

Οι εικόνες με τον χαμογελαστό ύποπτο – ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα το ισχυρό στέλεχος νωρίς το πρωί της Τετάρτης (04.12.2024) τη στιγμή που είχε φτάσει στο ξενοδοχείο Hilton στο Μανχάταν, της Νέας Υόρκης – δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία και είναι προϊόν από κάμερα παρακολούθησης.

«Τον πιάσαμε, είναι ο Jake Gyllenhaal!!!», σχολίασε ένας χρήστης του X.

My working theory about the UnitedHealthcare CEO killer is that someone who lost the Timothée Chalamet lookalike contest was denied coverage for plastic surgery to look more like Timmy and got revenge. Thoughts @RealChalamet ? pic.twitter.com/GKvpiF6akz