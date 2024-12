Captagon: Αποθήκη με «χάπια τζιχαντιστών» του καθεστώτος Άσαντ ανακάλυψαν οι αντάρτες – Δεν πίστευαν στα μάτια τους

Οι αντάρτες και οι δυνάμεις που ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στην Συρία την περασμένη Κυριακή (08.12.2024) συνεχίζουν κάποιες επιχειρήσεις μικρής κλίμακας για να εντοπίσουν αποθήκες με πυρομαχικά, όπλα και πολύτιμο εξοπλισμό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν το οπλοστάσιό τους.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 480 αεροπορικές επιθέσεις στη Συρία τις τελευταίες δύο ημέρες, ώστε να αυτοί οι σημαντικοί εξοπλισμοί που άνηκαν στον στρατό του Άσαντ, να μην «πέσουν στα χέρια» των νέων ισλαμιστικών δυνάμεων που ελέγχουν πλέον την χώρα.

Ωστόσο, οι αντάρτες ανακάλυψαν σήμερα (11.12.2024) μια τεράστια αποθήκη που δεν περιείχε όπλα, αλλά αντιθέτως τα περίφημα χάπια Captagon, γνωστά και ως «χάπια των τζιχαντιστών», τα οποία αποτελούσαν μια από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων για το καθεστώς Άσαντ, με τις εξαγωγές των ναρκωτικών κυρίως στην Μέση Ανατολή αλλά και τη Ευρώπη, να επιφέρει έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Assad was one of the largest drug lords in the world. The Syrian rebels have found Assad’s Captagon stash. pic.twitter.com/sqZGGfyp0V

Οι μαχητές βιντεοσκόπησαν την έφοδο στην αποθήκη, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι οι ποσότητες ήταν τόσο μεγάλες που είναι αρκετά πιθανό να λειτουργούσε εκεί και μια μονάδα παραγωγής τους, ενώ ισχυρίστηκαν ότι υπεύθυνος για την εγκατάσταση ήταν ο αδερφός του Μάχερ αλ Άσαντ, ο αδερφός του πρώην Προέδρου.

Syrian revolutionary forces seized one of the largest drug and Captagon warehouses in Syria, which was run and traded by Bashar’s brother Maher Assad. pic.twitter.com/Dtcf8TNLbq