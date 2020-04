Οι Chris Martin, Bastille, Biffy Clyro, Dua Lipa και άλλοι ηχογραφούν διασκευή του «Times Like These» για τη στήριξη όσων πλήττονται από τον κορονοϊό.

Το BBC Radio 1 ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα single με τη συμμετοχή 23 καλλιτεχνών με σκοπό τη συγκέντρωση βοήθειας για οργανώσεις που βοηθούν πληγέντες από την κρίση του κορονοϊού. Η διασκευή των Foo Fighters «Times Like These» ηχογραφείται από καλλιτέχνες, οι οποίοι βρίσκονται στα σπίτια τους λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Ο παραγωγός του single, Fraser T Smith διευκρίνισε ότι θα χρησιμοποιηθούν «τηλέφωνα, κατσαρόλες, τηγάνια και ακουστικές κιθάρες» και ότι θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες διάφορων μουσικών ειδών, ποπ, ροκ, ραπ, soul, dance και R&B, όπως ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, τα γκρουπ, 5 Seconds of Summer, Bastille, Biffy Clyro, Royal Blood, ο τραγουδιστής Rag’n’Bone Man, οι τραγουδίστριες, Dua Lipa, Rita Ora, Ellie Goulding κά.

Τα έσοδα από τα streams και downloads του τραγουδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα διατεθούν στις οργανώσεις Children in Need και Comic Relief για να καλυφθούν ανάγκες Βρετανών που πλήττονται από την πανδημία.

Τα κέρδη από την κυκλοφορία του τραγουδιού στις υπόλοιπες χώρες θα μεταφερθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης Covid-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Είμαι τόσο περήφανη που καταφέραμε να έρθουμε μαζί για να ηχογραφήσουμε αυτό το κομμάτι» δήλωσε η Dua Lipa, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

H Ellie Goulding μίλησε για τον «πολύτιμο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο καθένας για να μεταφέρει ελπίδα, θάρρος και δύναμη στον άλλον».

Ο Κρις Πράις, υπεύθυνος μουσικής του BBC Radio 1, δήλωσε ότι η διασκευή «στέλνει ένα απλό μήνυμα στον κόσμο: ότι η δύναμη της μουσικής και η ανθρώπινη δημιουργικότητα μπορούν να ξεπεράσουν φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια για να οικοδομήσουν μια αίσθηση κοινότητας, συντροφικότητας και αποφασιστικότητας, ακόμα και όταν είμαστε αναγκαστικά χωριστά».

Το «Times Like These» θα κυκλοφορήσει στις 23 Απριλίου και το βίντεό του θα προβληθεί στην εκπομπή του BBC The Big Night για την οικονομική ενίσχυση των οργανώσεων Comic Relief και Children in Need.