Τα αναψυκτικά Coca – Cola, Fanta και Sprite άλλαξαν όνομα στην Ρωσία, αφού το ίδιο έκανε και η ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Η Coca – Cola είχε ανακοινώσει αναστολή των δραστηριοτήτων της στην Ρωσία στα πλαίσια των κυρώσεων για την εισβολή στην Ουκρανία.

Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί πλέον κανείς να παράγει και διακινεί να σήματα των πασίγνωστων αναψυσκτικών, και δεν υπάρχει καν σχέδιο για να ξαναγίνει αυτό.

Τώρα η εταιρεία στην Ρωσία μετονομάστηκε σε Multon Partners, και ο επικεφαλής της εταιρείας Ζόραν Μπογκντάνοβιτς έστειλε επιστολή προς τους εργαζόμενους για να τους ενημερώσει.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, εκτός από την ονομασία αλλάζει και η έδρα της εταιρείας η οποία πηγαίνει από το Νίζνι στην Μόσχα.

Σύμφωνα με την Moscow Times τα νέα ονόματα είναι: η Coca – Cola έγινε Cool Cola, η Fanta έγινε Fancy και η Sprite έγινε Street.

Sales of soda in Russia decreased by 5.5% in 2 months



Due to the withdrawal of foreign brands such as Coca-Cola, Pepsi and Sprite, Russia is forced to make domestic analogues, but Russians don’t want to buy Cool Cola, Fancy and Street – substitutes for American brands.



📰Forbes pic.twitter.com/EGa3jwB5ma