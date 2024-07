Crowdstrike: Ζητούν συγγνώμη από όλο τον πλανήτη για το χάος που προκλήθηκε

Ο επικεφαλής της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ενημέρωση λογισμικού της σε όλο τον πλανήτη σε αεροδρόμια και επιχειρήσεις με συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει στους πελάτες, στους ταξιδιώτες, σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μας», δήλωσε ο George Kurtz.

Η Microsoft ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία του τεχνικού προβλήματος, που επηρέασε σήμερα επιχειρήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιες εφαρμογές και υπηρεσίες του Office 365.

Η βλάβη σε κάποιες υπηρεσίες της Microsoft παρέλυσε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν μεταξύ άλλων η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News και το Xρηματιστήριο του Λονδίνου.

«Πολλοί από τους πελάτες επανεκκινούν το σύστημα και αυτό επανέρχεται και θα είναι λειτουργικό», τόνισε ο Kurtz. «Ενδέχεται να περάσει χρόνος για ορισμένα συστήματα που δεν θα επανέλθουν αυτόματα», πρόσθεσε, αλλά η εταιρεία «θα φροντίσει κάθε πελάτης της να επαναφέρει πλήρως τα συστήματά της».

Επιδιορθώθηκε η αιτία αλλά οι συνέπειες παραμένουν

Με ενημέρωσή της στις 14:30 ώρα Ελλάδας ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία τεχνικού προβλήματος των εφαρμογών και υπηρεσιών της 365, αλλά τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιους πελάτες.

been stuck in an airport for the last 24 hours now. The airports are lined with people sleeping everywhere due to this IT thing. American Airlines better be giving some compensation… #americanairlines pic.twitter.com/M4SMawx5N3 — Lauren (@lightsuplauren) July 19, 2024

Το πρόβλημα που ευθύνεται για την τεράστια τεχνική βλάβη η οποία επηρεάζει σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο «έχει ταυτοποιηθεί» και «είναι σε διαδικασία επίλυσης», ανακοίνωσε νωρίτερα ο Kurtz.

What global #disruption looks like in the world’s airports – flights canceled, and on the screens instead of the usual information messages about #Windows system recovery.



The footage shows Amsterdam, Los Angeles, Atlanta and other cities

Consequences of the global Windows… pic.twitter.com/xzghspUxHy — UinHurricane (@UinHurricane) July 19, 2024

Χάος στις αερομεταφορές

Η διακοπή προκάλεσε χάος σε αερομεταφορές από τη Μαδρίτη μέχρι το Νέο Δελχί, με τον ευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να αναφέρει ότι δεν είναι σαφές πόσες πτήσεις είχαν επηρεαστεί στην ήπειρο.

🔥🚨BREAKING NEWS: This Microsoft outage is now being reported as the biggest IT outage in history.



Here is a look at the Philadelphia airport filled with travelers that have had their flights delayed. There is still no proof that this was due to a hack. pic.twitter.com/AKeeFtaUep — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 19, 2024

Από τις 110.000 προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις σήμερα, οι 1.390 έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως και περισσότερες αναμενόταν να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία της παγκόσμιας εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium.

Ακόμη και οι αεροπορικές εταιρείες που δεν επηρεάστηκαν άμεσα δήλωσαν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω της παγκόσμιας φύσης της διακοπής.