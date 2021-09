Το τέλος της μοναρχίας στην Βρετανία – και μάλιστα πολύ σύντομα – βλέπει η μυθιστοριογράφος, Χίλαρι Μαντέλ. Η 69χρονη συγγραφέας, σύμφωνα με την Daily Mail, υποστηρίζει επίσης ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν θα στεφθεί ποτέ βασιλιάς. Γεγονός που σημαίνει ότι απομένουν μόνο δύο γενιές Βρετανών γαλαζοαίματων.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, είπε ότι, παρά την αφοσίωση που δείχνουν η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Κάρολος, πιστεύει ότι ο θεσμός της μοναρχίας δεν θα επιβιώσει. Μιλώντας στους Times, υποστήριξε ότι «είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις το σκεπτικό πίσω από τον θεσμό της μοναρχίας στον σύγχρονο κόσμο, όταν ο κόσμος βλέπει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ως celebrities».

«Η βασιλεία είναι τόσο παλαιά που έχει μια διάσταση αγιότητας», σημειώνει η 69χρονη Βρετανίδα μυθιστοριογράφος. Ερωτηθείσα στο πόσο πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει στον χρόνο ο θεσμός της μοναρχίας στον χρόνο, η Χίλαρι Μαντέλ απαντά μόνο για δύο ακόμα γενιές.

Και αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν θα στεφθεί ποτέ βασιλιάς. Εκπρόσωπος του Παλατιού πάντως – σύμφωνα πάντα με την Daily Mail – αρνήθηκε να σχολιάσει τους παραπάνω ισχυρισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι – όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail – ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, συζήτησαν με τον πρίγκιπα Τζόρτζ σε ηλικία 7 ετών ότι έχει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο και καθήκοντα ως μελλοντικός διάδοχος του θρόνου. Παρόλα αυτά πηγές προσκείμενες στο Παλάτι τονίζουν ότι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ έχουν διαλέξει όσο το δυνατόν μια φυσιολογική ζωή για τα παιδιά τους.

