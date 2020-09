Μια αποτίμηση αυτού που είδαμε και ονομάζεται debate αλλά δεν θύμισε σε τίποτα το παρελθόν επιχειρούν πολλά ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο που ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Το Politico αναφέρει ότι το πανδαιμόνιο, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εξέθεσε τους Αμερικανούς κατά τη χθεσινοβραδινή πρώτη τηλεμαχία με τον προεδρικό υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ίσως και να τον βοηθούσε, αν ο Μπάιντεν είχε διαλυθεί κάτω από τη διαρκή πίεση του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο αυτό δε συνέβη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοπτε και εκφόβιζε. Ο Μπάιντεν τον χαρακτήρισε «κλόουν», ρατσιστή και τον χειρότερο πρόεδρο.

Ο συντονιστής Κρις Ουάλας βρίσκονταν σε απόγνωση. «Θα υπηρετήσουμε καλύτερα τη χώρα αν επιτρέψουμε και στους δύο να μιλήσουν με λιγότερες διακοπές» είπε ο βετεράνος δημοσιογράφος απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τσίρκο, γράφει το Politico, ενώ η χθεσινή τηλεμαχία θα καταγραφεί ως μία από τις πιο παράξενες στη νεότερη προεδρική ιστορία των ΗΠΑ.

Σε ένα σημείο, όταν ο Ουάλας ζήτησε από τον Τραμπ, όπως έκανε επανειλημμένα, να αφήσει τον Μπάιντεν να ολοκληρώσει μία από τις απαντήσεις του. Ο Μπάιντεν αντέδρασε, «Δε γνωρίζει πως να το κάνει αυτό» είπε, σχολιάζοντας τις διαρκείς παρεμβολές του Αμερικανού προέδρου. Και στο τέλος αναγκάστηκε να του πει: «Θα του βουλώσεις επιτέλους ανθρωπές μου;»

‘Will you shut up, man? This is so unpresidential,' Joe Biden said while being interrupted by Donald Trump during their first presidential debate https://t.co/DzWZYD0ijq #Debates2020 pic.twitter.com/sQnF6oYGap