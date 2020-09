Μπορεί η κοκορομαχία που ονομάστηκε πρώτο debate για τις εκλογές ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν να κυριάρχησε στην αποψινή βραδιά, όμως τα βλέμματα τράβηξαν και οι σύζυγοι των δυο ανδρών που παρακολουθούσαν την τηλεμαχία από κάτω.

Μελάνια Τραμπ και Τζιλ Μπάιντεν έβαλαν τα καλά τους και βρέθηκαν στο πλευρό των συζύγων τους στο Κλίβελαντ για να τους στηρίξουν.

Η 50χρονη Μελάνια ήταν ντυμένη σαν να ήταν έτοιμη να προδερεύσει σε συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου με ένα ριγέ κοστούμι των αγαπημένων της Dolce & Gabbana αξίας 3,340 δολαρίων και φυσικά γόβες Christian Louboutin αξίας 695 δολαρίων.

Την ίδια ώρα η Τζιλ Μπάιντεν με πιο κλασική εμφάνιση φορούσε ένα πράσινο μεταξωτό φόρεμα με μια λεπτομέρεια με κρόσσια που συνηθίζει όπως λένε όσοι την γνωρίζουν να έχει στα ρούχα της από το 2017.

Και οι δυο φορούσαν μάσκες. Η Μελάνια μια μάσκα μιας χρήσης και η Τζιλ μια σκούρα μάσκα που ταίριαζε με το φόρεμά της. Αυτό ήταν και το μόνο κοινό που είχαν.

Κάποιοι στο twitter σχολίασαν την αμφίεση της Μελάνια Τραμπ ως εξής:

Και κάποιοι άλλοι σχολίασαν τον τρόπο με τον οποίο σταθηκαν δίπλα στους συζύγους τους οι δυο κυρίες μετά το debate.

