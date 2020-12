Der Spiegel: «Νικητές της χρονιάς» οι ιδρυτές της BioNTech – Το ζευγάρι πίσω από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού (pics)

Oι «νικητές της χρονιάς» στην Γερμανία, είναι σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel», ο Ουγκούρ Σαχίν και η Εζλέμ Τουρετσί. Οι ιδρυτές της γερμανικής εταιρίας βιοτεχνολογίας Biontech σε συνεργασία με την φαρμακοβιομηχανία Pfizer δημιούργησαν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, χαρίζοντας χαμόγελα και ελπίδα σε όλο τον κόσμο.

Το «Der Spiegel» κάνει λόγο για μια ιστορία επιτυχίας «Made in Germany» και αναφέρεται στον χρόνο – ρεκόρ που χρειάστηκε η εταιρία του Μάιντς για να αναπτύξει το εμβόλιο που άρχισε ήδη να χρησιμοποιείται στην μάχη κατά του κορονοϊού. Επόμενος στόχος για το τουρκικής καταγωγής ζευγάρι γιατρών: ένα φάρμακο για τον καρκίνο, με περαιτέρω αξιοποίηση της επαναστατικής τεχνολογίας mRNA.

