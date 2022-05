Προβλήματα αντιμετωπίζει η easyJet με το σύστημα IT στην Βρετανία, τα οποία την ανάγκασαν να ακυρώσει περίπου 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της χώρας, έχοντας ήδη ακυρώσει πολλές εκατοντάδες λόγω έλλειψης προσωπικού τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες των οποίων οι πτήσεις επηρεάστηκαν από τα προβλήματα στο σύστημα IT», ανέφερε η easyJet σε ανάρτησή της στο Twitter αργά το βράδυ της Πέμπτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We’re aware of phishing scams currently targeting our customers on Twitter. Please don’t disclose any of your personal information through public or private messages, or click on links sent by other accounts claiming to be easyJet. If you’re unsure, please DM us here.