Ella Emhoff: Η θετή κόρη της Κάμαλα Χάρις διαψεύδει ότι νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική

Με… γαλλικά απάντησε η Ella Emhoff, η θετή κόρη της Κάμαλα Χάρις, στις φήμες που την ήθελαν να νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική μετά από νευρικό κλονισμό.

Χθες Σάββατο (09.11.2024), η 25χρονη Ella Emhoff, θετή κόρη της Κάμαλα Χάρις, διέψευσε τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει πάθει ψυχική κατάρρευση μετά τις προεδρικές εκλογές, με μια άκρως οργισμένη ανάρτηση στα Instagram Stories της.

«Εντάξει, απλά θα βγω και θα το πω», έγραψε πάνω από μια selfie της. «Υπάρχει μια φήμη ότι έχω πάθει ψυχικό κλονισμό και μπήκα σε νοσοκομείο. Δεν είναι αλήθεια».

Η Έμχοφ συνέχισε: «Επίσης, άντε γ@@ αν είσαι εκεί έξω και το διαδίδεις αυτό».

Η σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά την ομιλία της Χάρις στις 6 Νοεμβρίου, που την έδειχναν να είναι με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν είναι κακό να δείχνεις συναισθήματα και να κλαις», πρόσθεσε. «Όποιος λέει ότι είναι μάλλον χρειάζεται ένα καλό κλάμα».

Η 25χρονη τόνισε ότι παλεύει με την ψυχική μου υγεία σε όλη της τη ζωή και δεν ντρέπεται γι αυτό. Ολοκλήρωσε την ανάρτηση αναφέροντας τον σκύλο της: «Κυριολεκτικά ήμουν εδώ και έπαιζα με τον Τζέρι».

More MAGA bs against my family. Leave my kids alone!!! Ella is doing great and spending a lovely day with her mom! Having the ability to show your emotions is something we should all hope for. It’s ok to not feel great right now. We aren’t letting anyone break our family down. https://t.co/4LruHhFtsi