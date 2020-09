Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους παρακολουθούσαν την παράξενη τελετή των 72ων βραβείων Emmy.

Ο παρουσιαστής, Jimmy Kimmel ετοιμαζόταν να ανακοινώσει το όνομα του νικητή καλύτερου διαγωνιστικού ριάλιτι. Πριν κάνει όμως την ανακοίνωση ο Kimmel συνδέθηκε με το σπίτι της Jennifer Aniston, η οποία όμως δεν ήταν μόνη της αλλά με κάποια… Φιλαράκια.

Η Aniston φορούσε την ρόμπα της και ξαφνικά δίπλα της εμφανίστηκε η Courteney Cox. Όταν εκείνος εξεπλάγη και την ρώτησε τι κάνει εκεί η Cox απάντησε: «Φυσικά και είμαι εδώ! Μένουμε μαζί!»

Για να συμπληρώσει η Aniston: «Είμαστε συγκάτοικοι από το 1994 Jimmy». Δεν είχαν περάσει δευτερόλεπτα όταν στο πλάνο μπήκε και η Lisa Kudrow η οποία αναρωτήθηκε: «Είμαστε ζωντανά στον αέρα;»

Η Aniston εμφανίστηκε και στην σκηνή και έσωσε τα Emmy σβήνοντας την φωτιά που έβαλε ο Jimmy Kimmel

