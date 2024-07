Ολυμπιακοί Αγώνες: Χάος από τη δολιοφθορά στα τρένα – Ακυρώσεις δρομολογίων και εισαγγελική έρευνα

Συνεχίζονται τα προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων στη Γαλλία λόγω της δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με στόχο την παράλυση του δικτύου των τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV), λίγες ώρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Για τη δολιοφθορά, που επηρεάζει 800.000 επιβάτες και διαταράσσει την κυκλοφορία των τρένων για το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσει έρευνα από την εισαγγελέα του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF, τα δρομολόγια των τρένων εκτελούνται με προβλήματα. Στη γραμμή του Ατλαντικού (Atlantique), το ένα τρένο στα τρία εκτελεί τη γραμμή για Βρετάνη και Νέα Ακουιτανία, με το ταξίδι να παρατείνεται κατά μιάμιση έως δύο ώρες.

Στη γραμμή του Βορρά (Nord), το TGV εκτελεί δρομολόγια με καθυστερήσεις από μιάμιση έως δύο ώρες, ενώ ορισμένα δρομολόγια ακυρώθηκαν.

SNCF a été victime cette nuit de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord & Est. Des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager nos installations.

La LGV Sud Est n’est pas touchée, un acte de malveillance a été déjoué. — SNCF Réseau (@SNCFReseau) July 26, 2024

Επίσης, στη γραμμά της Ανατολής (Est), τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από το Μετζ και το Νανσί, αλλά προς το Στρασβούργο υπάρχουν καθυστερήσεις μίας ώρας, αλλά και ακυρώσεις.

#SNCF trains in France at a standstill after ‘massive’ arson attack: Chaos for 800,000 travellers. The attack happened just before the #ParisOlympics2024 opening ceremony and a very busy weekend of summer travel.



#Paris2024 #OlympicGames https://t.co/Pq2kw9vAyb pic.twitter.com/TQn4zvKptg — World Times (@WorldTimesWT) July 26, 2024

Παράλληλα, η Eurostar ανακοίνωσε πως θα ακυρωθεί περίπου το 25% των δρομολογίων των τρένων της που συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο.

«Σήμερα (Παρασκευή), η Eurostar θα ακυρώσει το 25% των δρομολογίων της. Θα γίνει το ίδιο το Σάββατο, 27 και την Κυριακή, 28», ανέφερε σε ανακοίνωση η Eurostar.

Εκτός από την ακύρωση των δρομολογίων, «όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας με προορισμό και προέλευση το Παρίσι εκτρέπονται από την κλασική γραμή σήμερα, Παρασκευή, 26 Ιουλίου και ως εκ τούτου κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα, διευκρίνισε η Eurostar, κάτι που “παρατείνει τη διάρκεια της διαδρομής περίπου κατά μιάμιση ώρα».

A map of today’s sabotage of train lines in #France pic.twitter.com/13mP7pyvs5 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 26, 2024

Συνολικά, «800.000 επιβάτες θα επηρεαστούν το Σαββατοκύριακο από τις συνέπειες της επίθεσης αυτής», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της SNCF , Ζαν-Πιερ Φαραντού, σε συνέντευξη Τύπου, εκ των οποίων 250.000 σήμερα. «Εμπρησμοί» με στόχο να «προκαλέσουν ζημιά στις εγκαταστάσεις» έπληξαν κλειδιά σιδηροδρομικών γραμμών στο Κουρταλέν (LGV Atlantique), Κρουαζίγ (LGV Nord) και Πανί-σιρ-Μοζέλ (LGV Est), διευκρινίζει η ανακοίνωση της SNCF.

Εισαγγελική έρευνα

Η Εθνική Δικαστική Αρχή για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Junalco) επιφορτίστηκε σήμερα με τη διεξαγωγή της έρευνας για το “σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν εσκεμμένα σε εγκαταστάσεις της SNCF”, της γαλλικής εταιρείας σιδηροδρόμων, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό.

Η έρευνα γίνεται για φθορά περιουσίας που δύναται να βλάψει τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους, επιθέσεις σε αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων από οργανωμένη συμμορία και συνωμοσία κακοποιών με σκοπό τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων και αδικημάτων, διευκρίνισε η Μπεκιό σε ανακοίνωσή της.

Η έρευνα διεξάγεται επίσης για φθορά και απόπειρες πρόκλησης φθοράς με επικίνδυνα μέσα από οργανωμένη συμμορία, εγκλήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης είκοσι ετών και πρόστιμο 150.000 ευρώ, πρόσθεσε.

Η έρευνα θα διεξαχθεί για κάθε μέρος, όπου διαπράχθηκαν οι ενέργειες αυτές, από τα αρμόδια τοπικά τμήματα της χωροφυλακής.