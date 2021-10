Ένα δημοσίευμα – βόμβα του Sputnik αναφέρει ότι πωλούνται δεδομένα δισεκατομμυρίων χρηστών του Facebook (!) σε χάκερ, την ώρα που η πλατφόρμα του «κολοσσού» των social media είναι «κάτω» για σχεδόν πέντε ώρες πια.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως τα προσωπικά δεδομένα 1,5 δισ. χρηστών του Facebook είναι διαθέσιμα για πώληση σε φόρουμ χάκερ και πιο συγκεκριμένα πως στα τέλη Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιευτεί ανακοίνωση στο εν λόγω φόρουμ χάκερ που ανέφερε ότι είχε ονόματα, email, αριθμούς τηλεφώνου, τοποθεσία, φύλο 1,5 δισεκατομμυρίου χρηστών του Facebook.

Ένας υποψήφιος αγοραστής φέρεται να ενδιαφέρεται για την αγορά των δεδομένων ενός εκατομμυρίου χρηστών, με αντίτιμο 5.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει όλα τα -προς πώληση- δεδομένα του Facebook για 7,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πωλητής, σε ανάρτησή του, ισχυρίζεται πως εκπροσωπεί μια μεγάλη εταιρεία που εργάζεται για να πάρει από το Facebook δεδομένα. Προσθέτει επίσης πως η εταιρεία λειτουργεί για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και έχει πάνω από 18.000 πελάτες.

Μάλιστα, φαίνεται να υπογραμμίζει πως «είμαστε νόμιμη εταιρεία».

Το νέο για πώληση 1,5 δισεκατομμυρίου προσωπικών δεδομένων χρηστών του Facebook έρχεται σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική στιγμή.

Προς πώληση τα domain;

Την ίδια ώρα, έχει επιβεβαιωθεί ότι το Facebook και το Instagram έχουν αποσυρθεί από το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (DNS).

Μάλιστα, τα ονόματα τομέα Facebook, Instagram και WhatsApp έχουν καταχωρηθεί προς πώληση.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail? — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Εργαζόμενοι του Facebook δεν μπορούν… ούτε να μπουν στα κτίρια!

Κι ενώ εκατομμύρια χρήστες των Facebook, Instagram και WhatsApp βρίσκονται εκτός σύνδεσης εδώ και ώρες, οι εργαζομένοι της εταιρείας δεν μπορούν να μπουν καν στο κτίριο!

Αυτό μεταδίδει συγκεκριμένα η ρεπόρτερ τεχνολογίας των ΝYTimes, η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Απολογείται ο Μάικ Σρούπερ

Εν τω μεταξύ, ο CTO του Facebook, Μάικ Σρούπερ, με ανάρτησή του επίσης στο Twitter ζητά συγγνώμη από τους χρήστες και διαβεβαιώνει πως όλοι εργάζονται με στόχο να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Με πληροφορίες από: NYT / Sputnik.