Οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger είναι εκτός λειτουργίας καθώς υφίστανται μαζική βλάβη επηρεάζοντας δυνητικά δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ιστοσελίδες εξειδικευμένες στην παρακολούθηση των πλατφορμών.

Τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram και οι δύο υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και Messenger του κολοσσού της Καλιφόρνιας παρουσιάζουν μαζική βλάβη.

Η ιστοσελίδα Down Detector ανέφερε κυρίως βλάβες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ουάσινγκτον και το Παρίσι.

“Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος” “αδύνατον να βρεθεί η διεύθυνση του διακομιστή”, ανέφερε η ιστοσελίδα του Facebook απευθυνόμενη σε πολλούς χρήστες μετά τις 18.00 (σ.σ. ώρα Ελλάδος) όπως σας ενημέρωσε άμεσα το newsit.gr. Η βλάβη δείχνει να διαρκεί εδώ και σχεδόν τέσσερις ώρες πια…

“Έχουμε ενημερωθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν και ζητάμε συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία”.

Αυτό ήταν το μήνυμα που έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter o Άντι Στόουν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.