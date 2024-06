«Fake news ο θάνατος του Νόαμ Τσόμσκι» λέει η σύζυγός του

«Οι αναφορές ότι ο φιλόσοφος Νόαμ Τσόμσκι πέθανε είναι “ψεύτικες”, μου λέει η σύζυγός του Βαλέρια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter, ο δημοσιογράφος του ABC, Chris Looft.

Η Βαλέρια Τσόμσκι είπε πως ο φιλόσοφος «Νόαμ Τσόμσκι είναι καλά» και πως είναι ψευδής η είδηση του θανάτου του, λέει ο δημοσιογράφος.

Μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως η ιταλική La Stampa, έχουν μεταδώσει την είδηση για τον θάνατο του Νόαμ Τσόμσκι.’

Η είδηση «πέρασε» και στη Wikipedia, αλλά ακυρώθηκε στη συνέχεια.

Reports Noam Chomsky has died are “FAKE,” his wife Valeria tells me.



“He is well”