Financial Times: Ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά τις δυο προτάσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η Ευρώπη, αλλά κυρίως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις κινήσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατυμπανίσει ότι αν εκλεγεί θα τερματίσει μέσα σε ένα 24ωρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, πριν καν αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου του 2025. Και μπορεί ακόμη να μην το έχει πετύχει, ωστόσο Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα για να σφραγίσει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, στην πραγματικότητα τορπιλίζοντας τη δυτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος Ζελένσκι προσάρμοσε το «σχέδιο νίκης» που έχει εκπομήσει, πριν το παρουσιάσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες ιδέες που περιλαμβάνει το σχέδιο, βασίστηκαν σε συμβουλές που παρείχαν σύμμαχοι της Ουκρανίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, ώστε να εδραιωθεί μια στενή συνεργασία με το Κίεβο αντί της όποιας διακοπής της κρίσιμης βοήθειας προς τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δύο από αυτές τις ιδέες παρουσιάστηκαν ήδη από τον Ζελένσκι στον Τραμπ κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Η μία ιδέα αφορά στην πιθανή αντικατάσταση ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη με ουκρανικές δυνάμεις μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η άλλη ιδέα – που επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμμαχο του Τραμπ, σύμφωνα με ανθρώπους που εμπλέκονται στο σχεδιασμό του «σχεδίου νίκης» του Ζελένσκι – προτείνει την κοινή χρήση των κρίσιμων φυσικών πόρων της Ουκρανίας με δυτικούς εταίρους.

