G7: Ο Μπάιντεν «χάθηκε» ξανά και πήγε η Μελόνι να τον φέρει πίσω – Δείτε το βίντεο

«Χάθηκε» πάλι ο Τζο Μπάιντεν και έσπευσε η Τζόρτζια Μελόνι να τον βοηθήσει στη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της G7. Η νέα άβολη στιγμή του Αμερικανού προέδρου καταγράφηκε σε βίντεο.

Η Τζόρτζια Μελόνι παρατήρησε ότι ο Τζο Μπάιντεν απομακρυνόταν από το σημείο όπου θα λαμβανόταν μία φωτογραφία των ηγετών της G7.

Χωρίς να χάσει χρόνο η Ιταλίδα πρωθυπουργός πήγε προς το μέρος του προέδρου των ΗΠΑ και πιάνοντάς τον ελαφρά από το χέρι τον οδήγησε πίσω στους υπόλοιπους ηγέτες.

Ο 81χρονος Μπάιντεν φαίνεται σε βίντεο να απομακρύνεται κατά τη διάρκεια επίδειξης αλεξίπτωτου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7.

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn’t the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH