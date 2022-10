Η G7 δεσμεύτηκε σήμερα να παράσχει βοήθεια στην Ουκρανία για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των ηγετών της Ομάδας των Επτά και τις συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι ηγέτες προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε χρήση από την Ρωσία πυρηνικών όπλων θα έχει σοβαρές συνέπειες.

G7 leaders warn Russia that any use of chemical, biological or nuclear weapons will be met with "severe consequences"

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική, διπλωματική και νομική υποστήριξη και θα σταθούμε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί», υπογραμμίζει το ανακοινωθέν.

«Διαβεβαιώσαμε τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι είμαστε απτόητοι και σταθεροί στη δέσμευσή μας να παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται η Ουκρανία για να διατηρήσει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα».

Παράλληλα οι ηγέτες των κρατών μελών της G7 καταδίκασαν τις πιο πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία και δήλωσαν ότι θα καταστήσουν υπόλογο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους υπεύθυνους.

This morning, I spoke with President Zelenskyy and G7 Leaders about our unwavering commitment to hold Russia accountable for its war and support Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/SzXLWyjjeq