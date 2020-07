Μια σορός εντοπίστηκε στη λίμνη που χάθηκαν τα ίχνη της ηθοποιού της σειράς Glee Νάγια Ριβέρα την περασμένη Τετάρτη.

Την ανακοίνωση έκανε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα, στην Καλιφόρνια.

Οι αρχές είπαν την περασμένη εβδομάδα πως εικάζουν ότι η Ριβέρα πνίγηκε, αφού ενοικίασε μια βάρκα στη λίμνη Πίρου, κοντά στο Λος Άντζελες μαζί με τον τετράχρονο γιο της Τζόσεϊ, ο οποίος βρέθηκε σώος και αβλαβής φορώντας το σωσίβιό του.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.