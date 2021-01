H κακοκαιρία «χτύπησε» και την έρημο Σαχάρα: Αμμόλοφοι με χιόνια και στους -3 ο υδράργυρος (pics, vids)

Η κακοκαιρία χτύπησε και… την έρημο Σαχάρα. Τα χιόνια, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, έχουν φθάσει στους αμμόλοφους της κωμόπολης Άιν Σέφρα, γνωστής ως «Πύλη της Ερήμου».

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «The Sun» στην Αλγερία την τελευταία εβδομάδα καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και σε αρκετές περιοχές χιονίζει. Μάλιστα, στην Άιν Σέφρα το θεμόμετρο έφθασε τους -3 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλγερινή κωμόπολη, γνωστή ως «Πύλη της Ερήμου» βρίσκεται σε υψόμετρο χιλίων μέτρων και περιβάλλεται από την οροσειρά του Άτλαντα.

Ice blankets the Sahara desert while snow falls in Saudi Arabia where temperature has dropped to -2C https://t.co/aEq4UMca3e

Τις τελευταίες ώρες που κάνουν τον γύρο των social media, αποκαλύπτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό που δύσκολα κάποιος θα φανταζόταν. Το χιόνι καλύπτει αμμόλοφους κοντά στην Άιν Σέφρα και πρόβατα κάνουν τις βόλτες τους στις χιονισμένες αμμοθίνες.

Snow on the Sahara! Stunning images showed snowfall on the Sahara desert, as temperatures dipped below freezing in January. Pics: Dailymail pic.twitter.com/iXHeZWBRBR