H Κέιτ Μίντλετον εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στα χρώματα του Κατάρ

Την πιο σημαντική δημόσια εμφάνιση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για τον καρκίνο, έκανε το πρωί της Τρίτης (03.12.2024) η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, που ενώθηκε με τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας για την άφιξη του Εμίρη του Κατάρ στο Λονδίνο.

Η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τον σύζυγό της και πρίγκιπα Ουίλιαμ, υποδέχθηκαν τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και την πρώτη από τις 3 συζύγους του, Σεΐχα Τζαουάχερ μπιντ Χαμάντ μπιν Σουχάιμ Αλ Θάνι, εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου.

Όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου όπου ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε και επίσημα τον εμίρη και την σύζυγό του με την εντυπωσιακή παρέλαση στο Horse Guards Parade για να δώσει το σήμα έναρξης της διημερίδας του Καταριανού ηγέτη στη Βρετανία.

Το πρόγραμμα τους περιλαμβάνει μία επίσκεψη στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, ένα επίσημο δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κίρ Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με το ΤC.

