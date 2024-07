H βασίλισσα Καμίλα έγινε 77: Οι ευχές του βασιλιά Καρόλου, της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ για τα γενέθλιά της

Η βασίλισσα Καμίλα έγινε 77 ετών και η οικογένειά της, ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της που ήταν χθες (17.07.2024).

Ο βασιλιάς Κάρολος όπως και το παλάτι του Μπάκιγχαμ της έκαναν πολύ γλυκά αφιερώματα στην ιδιαίτερη μέρα της, ανεβάζοντας μια γλυκιά φωτογραφία της βασίλισσας που ποζάρει σε ένα μπαλκόνι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο νησί Γκέρνσεϊ, μια μέρα πριν τα γενέθλια της.

«Ευχόμαστε στην Αυτή Μεγαλειότητά της τη Βασίλισσα Χρόνια Πολλά για τα γενέθλιά της!» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει τη νέα φωτογραφία της Καμίλα η οποία φοράει ένα φόρεμα στην απόχρωση μπλε ρουά.

🎂 Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/Wv5fStZdlm