IDF: Έξι δημοσιογράφοι του Al Jazeera είναι πράκτορες της Χαμάς και της ισλαμικής Τζιχάντ

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) έδωσαν σήμερα (23.10.2024) στη δημοσιότητα έγγραφα που βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, αποκαλύπτουν ότι έξι δημοσιογράφοι του Al Jazeera είναι πράκτορες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Όπως αναφέρει το times of Israel, οι δημοσιογράφοι του Al Jazeera που φέρονται να εργάζονται για την χαμάς, είναι οι: Anas al-Sharif, Alaa Salameh, Hossam Shabat, Ashraf al-Sarraj, Ismail Abu Omar και Talal al-Arrouqi.

Σύμφωνα με τον IDF, ο al-Sharif ήταν επικεφαλής ομάδας εκτόξευσης ρουκετών και μέλος λόχου της Nukhba Force στο τάγμα Nuseirat της Χαμάς.

Ο Salameh ήταν αναπληρωτής επικεφαλής της μονάδας προπαγάνδας του τάγματος Shaboura, στην Ισλαμική Τζιχάντ- ο Shabat ήταν ελεύθερος σκοπευτής στο τάγμα Beit Hanoun της Χαμάς. Ο al-Sarraj ήταν μέλος του τάγματος Bureij της Ισλαμικής Τζιχάντ. Ο Abu Omar υπηρέτησε ως διοικητής λόχου εκπαίδευσης στο τάγμα East Khan Younis και τραυματίστηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πριν από αρκετούς μήνες- και ο al-Arrouqi ήταν διοικητής ομάδας στο τάγμα Nuseirat της Χαμάς.

