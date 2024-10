IDF: «Έχουμε νικήσει την Χεζμπολάχ όπου έχουμε συγκρουστεί» – Το Ιράν υποβαθμίζει τα ισραηλινά αντίποινα

Δεν έχουν τέλος τα αεροπορικά πλήγματα και οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, ειδικά στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου βρίσκονται σημαντικές βάσεις και κρησφύγετα των μαχητών της.

Ειδικότερα, οι χερσαίες επιδρομές που έχουν εξαπολύσει οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες της Χεζμπολάχ τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, με τους IDF να συνεχίζουν ακάθεκτοι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων, Υποστράτηγος Όρι Γκόρντιν, δήλωσε σήμερα (22.10.2024) ότι σε όσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί οι δυνάμεις των IDF και έχουν συγκρουστεί με δυνάμεις της Χεζμπολάχ, έχουν αναδειχθεί νικητές.

«Από τότε που ξεκινήσαμε την Επιχείρηση Βόρεια Βέλη, έχουμε επιφέρει ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στη διοίκηση και τον έλεγχο της Χεζμπολάχ. Οι περισσότεροι από τους διοικητές των ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ έχουν ήδη εξοντωθεί για τρίτη φορά», είπε χαρακτηριστικά ο Υποστράτηγος Γκόρντιν.

Ο Ισραηλινός ανώτατος αξιωματικός δήλωσε στη συνέχεια: «Σε όσες περιοχές επιτεθήκαμε απέναντι στις αμυντικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ, έχουμε νικήσει και μάλιστα είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε σε κάθε σήραγγα, σε κάθε υπόγειο χώρο, σε κάθε αποθήκη όπλων».

